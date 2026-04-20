Planungen für 60-Jähriges laufen: Seelbacher Eulenzunft freut sich über immer mehr Hästräger

Bei der Hauptversammlung am Samstag im Bürgerhaus blickten die Narren auf ein gutes Vereinsjahr zurück. So wird etwa die Zahl der Aktiven immer größer.
Die Eulenzunft blickt mit Vorfreude auf ihr 60-jähriges Bestehen im Jahr 2027. Die Planung für den runden Geburtstag läuft bereits, wie Oberzunftmeisterin Christiane Kupfer berichtete. Eigentlich hatte die Zunft ihr 55-Jähriges vor fünf Jahren feiern wollen. Aufgrund der Pandemie musste die Feier jedoch ausfallen. Umso größer ist nun die Vorfreude auf das kommende Ereignis: Die Feierlichkeiten sollen am 29. Januar 2027 beginnen, Höhepunkt wird der große Umzug am 31. Januar sein.