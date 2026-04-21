Planungen der SG Empfingen: Neu-Coach Steffen Breinlinger und das gute Gefühl

Die SG Empfingen befindet sich aktuell voll im Aufstiegskampf und ist parallel in der Planung für die Saison 2026/27. Neu-Coach Steffen Breinlinger hat klare Vorstellungen.
Sieben Spiele stehen für die SG Empfingen in dieser Landesliga-Saison noch auf dem Programm – anschließend wird sich zeigen, wo der Weg hingeht. Der direkte Aufstieg ist noch möglich, wenngleich die TSG Balingen II momentan einen sehr stabilen Eindruck macht. Der aktuelle 2. Rang würde die Saison noch etwas verlängern, auch Rang drei stellt eine Option dar.