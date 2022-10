1 Im Bereich des künftigen Landesgartenschaugeländes soll der Neckar umgestaltet werden. Foto: Geiz und Partner

Der Neckar rund um Rottweil soll neue Formen annehmen. Damit könnte sich in der Stadt eine neue Wohlfühl-Oase bilden.















Kreis Rottweil - Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) plant, die Gewässerstruktur des Neckars im Bereich des künftigen Landesgartenschaugeländes auf einer Länge von zwei Kilometern zu verbessern. Dabei soll der Fluss auch für Fische und andere Wasserlebewesen besser durchwanderbar werden. Mit der ökologischen Umgestaltung erhält Rottweil auch ein attraktives Naherholungsgebiet.

Bürgermeister Christian Ruf begleitet den Rundgang

Das RP und die Stadt werden die Pläne am Freitag, 28. Oktober, um 14 Uhr bei einem Rundgang interessierten Bürgern vorstellen. Bürgermeister Christian Ruf wird mit weiteren Vertretern der Stadt den Rundgang begleiten und die Vorteile, die für Rottweil aus der Umsetzung des Projekts entstehen, erläutern. Treffpunkt ist am alten Gaswerk in der Au (unter dem Viadukt) in Rottweil. Die Führung kann vorab kostenlos über die Tourist-Information der Stadt Rottweil gebucht werden. Diese ist telefonisch unter 0741/49 42 80 oder per Mail unter tourist-information@rottweil.de erreichbar. Schon jetzt weist das RP darauf hin, dass eine weitere Informationsveranstaltung am Samstag, 12. November, stattfindet

Keine gute Bedingungen für Tier- und Pflanzenwelt

Weitere Termine und Informationen werden jeweils über die Presse und die Internetseiten der Stadt Rottweil (www.rw2028.de) und dem RP (www.rp-freiburg.de) angekündigt. Momentan ist der Neckar unterhalb der historischen Innenstadt über weite Strecken stark begradigt und befestigt. Oberhalb des Wehrs wird der Neckar sogar zu einem stehenden Gewässer mit geringem Sauerstoffgehalt und Algenwachstum im Sommer. Für eine natürliche Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt sind das schlechte Bedingungen.