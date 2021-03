1 Die Hüfinger Tätowierstube Brigobanne in der Hinterstadt darf wieder für Kunden öffnen. Die jetzt geltenden Auflagen entsprechen in großen Teilen dem ohnehin schon üblichen Ablauf im Studio, sagen Dede Hegenauer (links) und Aaron Merz. Foto: Simon

Zu jenen Branchen, die erst vor Kurzem wieder ihre Pforten für zahlende Kundschaft öffnen durften, zählen auch die Tätowier-Studios. Wie so viele sind auch hier die Inhaber hart von den finanziellen Folgen des Lockdowns getroffen. Über Monate keine Tätowierungen zu stechen, das bedeutet auch: Über Monate kein Einkommen.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Hüfingen - Was bei den Tätowierern dabei besonders auf Unverständnis stößt: Der Beruf hat schon von Haus aus sehr hohe Hygiene-Auflagen: "Wir müssen eigentlich immer damit rechnen, dass jemand eventuell eine ansteckende Krankheit hat", erklärt Dede Hegenauer von der Hüfinger Tätowierstube Brigobanne in der Hinterstadt 45. Gemeinsam mit Aaron Merz bietet er jetzt wieder Termine an. Ihr Studio verteilt sich über mehrere Räume im Erdgeschoss. An den Wänden hängt zahlreich Dekoration: Große Zeichnungen, Tattoo-Motive, verschiedene Symbole, populäre Comic-Figuren wie Todd McFarlanes Höllenfigur Spawn prangen in düsterer Aufmachung an der Wand. Sofort wird klar: Hier wird kreativ gearbeitet. Aber wie passt das mit strengen Auflagen zusammen, die die Corona-Verordnung vorgibt?

"Wir desinfizieren auch so immer alles. Durch Corona haben wir bestimmte Auflagen bekommen", sagt Hegenauer. Die seien jedoch kein Problem: "Das war ja alles schon vorher da." Schon davor muss es steril sein, der Tätowierer trägt Mundschutz, desinfiziert sich und die Apparaturen. Früher war die Maske keine Pflicht, jetzt sei sie es eben. Sogar die Nachverfolgung der Kontakte ist hier ganz natürlich geregelt: "Theoretisch könnte ich dafür mein Terminbuch benutzen. Das muss ich wegen der Steuer ohnehin zehn Jahre lang aufbewahren." Tätowierer-Verbände versuchen sich daher auf rechtlicher Ebene durchzusetzen, eine Öffnungs-Möglichkeit auch während des Lockdowns vor Gericht zu ermöglichen. Sie scheitern.

Viele Anfragen

Doch der Inzidenzwert ist wieder gesunken und die Studios dürfen öffnen. Und bekommen eine Flut an Anfragen: "Die Frage ist für uns halt, wie wir das machen sollen?" Aktuell seien im Brigobanne etwa zwei Wochen an Terminen geplant. Mehr will Hegenauer in der aktuellen Situation nicht machen, sondern von Woche zu Woche planen. "Wenn nachher die Zahlen wieder nach oben klettern und wieder alles geschlossen wird, dann müssen wir alle Termine absagen." Jetzt schaut sich das Brigobanne-Team täglich die Inzidenzwerte an. Und hofft.

Wenn aktuell wieder Kunden kommen dürfen, wie sieht das dann genau aus? "Seit dem ersten Lockdown haben wir die Regelung, dass bei uns nur was nach vorheriger Anmeldung geht", sagt Hegenauer. Alles werde über die sozialen Medien, per Telefon oder E-Mail geregelt. Für Laufkundschaft ist geschlossen, aber auf die habe man in der Hüfinger Hinterstadt ohnehin nie so wirklich gesetzt. "Es funktioniert eben nicht, dass jemand reinkommt, sich ein Tattoo aussucht und wir dann loslegen", erklärt Aaron Merz.

Vorbereitung notwendig

Das Tätowieren wird nicht eben mal nebenbei erledigt. Dafür ist Konzentration und Fingerspitzengefühl notwendig. Und Vorbereitung. Die Farben müssen gerichtet werden, und bevor etwas unter die Haut geht, wird es als Entwurf-Zeichnung den Kunden präsentiert: "So etwas bleibt für immer. Die Leute wollen da schon sehr genau wissen, was tätowiert werden soll." Zudem sei man kein Supermarkt oder ein Friseursalon, was die Anzahl der Kunden betreffe: "Wir haben am Tag ein bis zwei Kunden." Zudem achte man darauf, dass die sich auch nicht im Geschäft treffen, keine Termine kollidieren.

Und wie haben es die Hüfinger Tätowierer bislang durch die Krise geschafft? Die Devise laute, den Gürtel enger zu schnallen, damit das Ersparte nicht so schnell dahinschmelze. Alles werde auf ein notwendiges Minimum heruntergefahren und "da gab es dann halt mal ein paar Tage nur Nudeln mit Soße", so Hegenauer. Große Belastung gibt es durch die Ungewissheit: Wie lange dauert der Lockdown noch – und wie lange reicht das Geld? "Mit den staatlichen Hilfen war es auch ein Problem", sagt Merz. Das Geld reiche aus, um das Geschäft in der Existenz zu halten. "Aber alle anderen Kosten laufen ja einfach weiter." Von anderer Stelle flattern trotzdem Rechnungen ins Haus, die bezahlt werden müssen. Etwa bis Januar habe es gedauert, bis die November-Hilfen eingegangen seien. "Vielleicht das einzig Positive: Wir haben weniger Strom verbraucht." Erster und zweiter Lockdown, das seien insgesamt rund sieben Monate in denen kein Geld in die Kasse kam: "Das fehlt natürlich." Von der Politik fühle man sich da vertröstet und stehen gelassen. Auf die 9000 Euro als Hilfe vom Staat habe man verzichtet: "Auf den ersten Blick toll, aber dann erfährt man, dass das später wieder zurückgezahlt werden muss", so Hegenauer. Viele gebe es, die das Geld entsprechend gar nicht erst holen. "Wir sind Klein-Unternehmer und stehen von morgens bis abends im Geschäft, damit auch Geld reinkommt."

Für Hegenauer ein Problem der Planung: "Ich kann auch nicht anfangen ein Haus zu bauen, wenn ich nicht weiß, was ich dafür alles brauche." Viel Bürokratie habe Hürden bis zur Hilfe aufgebaut: "Da hört man dann, dass man sie selbst nicht freischalten kann, sondern es über den Steuerberater laufen muss", so Hegenauer. Schließlich sogar der Anruf beim Arbeitsamt: "Ich habe gefragt, was ich denn machen kann. Irgendwas muss doch möglich sein?" Wirkliche Antworten gibt es für den Tätowierer keine. Lediglich, dass er ja Hartz IV beantragen könne. Dafür muss jedoch zuerst das Ersparte weg: "Mir wurde empfohlen, das gesparte Geld meiner Kinder zuerst aufzulösen."

Fast zu schnell

Als es hieß, die Tätowierstube könne wieder öffnen, sei alles sehr schnell gegangen. Beinahe ein wenig zu schnell. "Wir müssen uns auch auf eine Öffnung vorbereiten, etwa neue Farben bestellen", sagt Merz. An einem Mittwoch habe man erfahren, dass man das Geschäft wieder aufschließen dürfe, am Freitag sei die Nachricht von der Stadt gekommen, dass das tatsächlich auch möglich sei. "Wir waren am Montag dann erst mal damit beschäftigt, alles für die Woche vorzubereiten."

Jetzt schaue man, dass das Geschäft weiter geöffnet bleiben könne. "Die Ungewissheit nagt", sagt Hegenauer. Die Kunden haben größtenteils Verständnis, dass es vielleicht etwas länger dauern könne, bis ein Termin frei werde.

Und dann gebe es noch jene, die selbst von der Krise hart getroffen wurden: "Der eine oder andere muss absagen, weil er momentan selbst nicht viel Geld hat, eventuell in Kurzarbeit ist", gibt Hegenauer zu Bedenken. Ein Schicksal, das wohl viele während der Pandemie teilen.

Die Verordnung

In der Begründung zur sechsten Änderungsverordnung-Verordnung vom 7. März zur Corona-Verordnung heißt es: "Einigkeit zwischen Bund und Ländern bestand darin, dass Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte zukünftig einheitlich in allen Bundesländern dem Einzelhandel des täglichen Bedarfs zugerechnet werden. Darüber hinaus können ebenfalls die bisher noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetriebe sowie Fahr- und Flugschulen mit entsprechenden Hygienekonzepten wieder öffnen, wobei für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen, bei denen – wie bei Kosmetik oder Rasur – nicht dauerhaft eine Maske getragen werden kann, ein tagesaktueller COVID-19 Schnell- oder Selbsttest der Kundin oder des Kunden und ein Testkonzept für das Personal Voraussetzung ist."