VfL Nagold bastelt am Kader für kommende Saison

1 Luka Kravoscanec hat dem VfL Nagold – wie der Großteil des Teams – bereits seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Foto: Kraushaar Foto: Schwarzwälder Bote

Landesliga: Nur wenige Zusagen fehlen noch / Auch Co-Trainer Pascal Reinhardt verlängert

Die meisten Spieler der ersten Mannschaft des VfL werden auch nächste Runde in Nagold spielen – unbhängig davon, ob der Aufstieg in die Verbandsliga gelingt.

Vor wenigen Wochen haben Marco Quiskamp und Raphael Schaschko die sportliche Leitung beim VfL Nagold übernommen und die beiden hatten direkt viel zu tun. Die Verträge mit Armin Redzepagic, Trainer der Landesligamannschaft, und seinem Co-Trainer Pascal Reinhardt wurden verlängert und auch Bezirksliga-Coach Mario Kovacevic bleibt dem VfL erhalten.

Nach zahlreichen Gesprächen mit den Spielern der Landesligamannschaft konnten die neuen sportlichen Leiter nun erneut Vollzug melden. Nahezu der komplette Kader der ersten Mannschaft hat bereits seine Zusage für die nächste Saison gegeben, unabhängig der Ligenzugehörigkeit des VfL. Denn trotz der von der Politik beschlossen Lockerungen, besteht immer noch die Gefahr, dass die derzeit unterbrochene Saison ganz abgebrochen und annuliert werden muss. Dann wäre auch der anvisierte Aufstieg in die Verbandsliga geplatzt.

Nach aktuellem Stand fehlen nur noch die Zusagen der Leistungsträger Nils Schuon, Steffen Honigmann und Matthias Rebmann. "Aber auch da sind wir in guten Gesprächen", sagt Trainer Armin Redzepagic.

Abgeschlossen ist die Kaderplanung dennoch noch lange nicht, auch wenn die Jagd nach externen Neuzugängen bei den Nagoldern erst einmal keine Priorität hat. "Wir sind nicht direkt auf der Suche", sagt Redzepagic. Ganz ausschließen will er das ein oder andere neue Gesicht beim VfL aber auch nicht. "Wenn dann muss es ein Spieler sein, der uns sofort als Stammspieler weiterhilft", sagt der Trainer. "Wir schauen uns erst einmal in unserer U 19 und U 23 um, wer uns da in der ersten Mannschaft weiterhelfen kann".

Handlungsbedarf

Normalerweise lasse Redzepagic immer ein paar der talentierten Nachwuchshoffnungen in der Rückrunde bei der Landesligatruppe mittrainieren und mache sich so ein Bild. Die Corona-Zwangspause bringt diesen gewohnten Ablauf aber durcheinander. "Ich hoffe, dass wir das, wenn die Lockerungen in den kommenden Wochen greifen, dann trotzdem organisert bekommen", sagt Redzepagic.

Besonders in der Innenverteidigung haben die Nagolder nach dem überraschenden Abgang von Valentin Asch, der als Spielertrainer zum SV Gündringen wechselt, nun Handlungsbedarf.

Folgende Spieler haben dem VfL Nagold für die kommende Saison 2021/2022 ihre Zusage gegeben:

Elias Bürkle, Tobias Essig, Max Frölich, Luka Kravoscanec, Joel Mogler, Berk Özhan, Dominik Pedro, Bubacarr Sanyang, Leon Schaber, Niklas Schäuffele, Lysander Skoda, Burak Tastan, Heinrich Vegelin, Walter Vegelin, David Weinhardt und Chris Wolfer.