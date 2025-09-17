Planung des Großprojekts: Ortschaftsrat Langenwinkel hat noch offene Fragen zum Klinik-Neubau

Warum wurde bislang keine der Bedenken beantwortet, die gegen das Großprojekt vorgebracht wurden? Das wollte der Ortschaftsrat von der Stadtverwaltung wissen.
Auf ein Anliegen des Ortschaftsrats ging im Gremium Sabine Maier-Hochbaum (Leitung Stadtentwicklung und Stadtplanung) ein. Dieses war vor den Sommerferien im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan-Verfahren zum Klinikum-Neubau an die Stadtverwaltung herangetragen worden. Den Ortschaftsrat hatte die Frage beschäftigt, warum noch keine jener Fragen aus Einwendungen und Bedenken, die im Vorfeld gegen die Großmaßnahme vorgebracht und gesammelt worden seien, von Verwaltungsseite beantwortet wurden.