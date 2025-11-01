Tausende Euro für die Fahrerlaubnis: Führerschein soll günstiger werden – Rottweiler Fahrlehrer kritisieren das

3500 Euro bezahlen Fahrschüler im Schnitt für ihren Führerschein. Zu viel, findet das Verkehrsministerium und möchte das ändern. Rottweiler Fahrschullehrer sehen das äußerst kritisch und haben andere Vorschläge.
Der Führerschein soll günstiger werden: Darüber wird im Verkehrsministerium aktuell diskutiert. Nach der Devise „Mobilität darf kein Privileg sein“ sollen vor allem junge Fahrschüler, die sonst jahrelang auf den Führerschein sparen müssten, entlastet werden. Kritisch sehen das die Fahrlehrer in Rottweil – nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern auch aus Gründen der Verkehrssicherheit.