Plakate in der ganzen Ortenau: Herrenknecht startet Großkampagne gegen rechts

Plakate in der ganzen Ortenau

1 Bei der Herrenknecht AG am Standort in Schwanau arbeiten auch zahlreiche Azubis aus dem Ausland. Foto: Herrenknecht AG

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl zeigt die Firma Herrenknecht Flagge: An 100 Standorten im Kreis prangen ab Donnerstag Plakate mit dem Aufruf, am 23. Februar demokratisch zu wählen. Das Weltunternehmen aus Schwanau sieht die Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr.









Stolz hält Martin-Devid Herrenknecht das Plakat mit dem Porträtbild seines Vaters in die Höhe. Buchstäblich wie bildlich steht er hinter dessen Botschaft: „Gemeinsam Haltung zeigen: Für eine starke Demokratie.“ Mit vier verschiedenen Versionen dieses Appells will der Hersteller von Tunnelvortriebsmaschinen aus Allmannsweier zur Diskussion anregen. Die Farbe Grün stehe dabei lediglich für das Unternehmen – nicht etwa für eine Partei, wie auch als „Disclaimer“ auf dem Plakat zu lesen ist. Zwar wünscht sich wie sein Vater auch Martin-Devid Herrenknecht einen Regierungswechsel – sorgt sich aber vor allem vor Rechtsextremen an der Macht.