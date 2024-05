Plakat-Zerstörungen in Horb und Umland

1 Plakate der Wählervereinigung Frauen in den Kreistag wurden herabgerissen, entfernt oder durch Ausschneiden von Bildteilen beschädigt. Foto: Wählervereinigung Frauen in den Kreistag/Sillmann

Die Wählervereinigung Frauen in den Kreistag sieht sich als Opfer des politischen Frustes. In Horb und Eutingen wurden fast alle Plakate der AfD zerstört.









Wahlplakate werden beschmiert, zerstört oder entfernt: Oft lassen Unbekannte ihren Frust an der Werbung der Parteien aus – auch in Horb und Umgebung. CDU, SPD und die Grünen klagen über Zerstörungen ihrer Plakate. Doch auch andere Parteien sind in Horb und Umgebung betroffen.