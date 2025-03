1 Eine Nilgans im Donaueschinger Schlosspark. In Bräunlingen werden sie und die Graugans bereits bejagt, um die heimische Tierwelt zu schützen. Foto: Tobias Weißert

Am Kirnbergsee machen sie Probleme, jetzt sind sie in Donaueschingen. Warum die Tiere für heimische Vogelarten zur Gefahr werden.









Am Kirnbergsee in Bräunlingen haben sich im Sommer 2023 so viele Nil- und Graugänse eingenistet, dass sie zur Plage wurden. Die Tiere beschmutzten Liegewiesen, vertilgten Wintergetreide und verkoteten den Badesteg. Drei Tiere wurden abgeschossen.