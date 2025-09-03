Plage in Rümmingen: Invasive Ameisenart breitet sich aus

Sie unterhöhlt Spielplätze und Gehwege – in Kehl legte sie sogar das Internet lahm: Die Große Drüsenameise breitet sich gerade in Rümmingen aus.
Alarm in Rümmingen: Im oberen Wohngebiet breitet sich seit einigen Monaten die Große Drüsenameise (Tapinoma magnum) aus. Zunächst hatten besorgte Anwohner die Gemeindeverwaltung über auffallend viele Ameisen auf ihren Grundstücken informiert, später häuften sich E-Mails mit Fotos, auf denen sandige Häufchen zu sehen sind. Mittlerweile sind sieben Standorte überprüft – und die Ansiedlung der Großen Drüsenameise in Rümmingen ist bestätigt.