Plage in Rümmingen: Invasive Ameisenart breitet sich aus

Sie unterhöhlt Spielplätze und Gehwege – in Kehl legte sie sogar das Internet lahm: Die Große Drüsenameise breitet sich gerade in Rümmingen aus.

Alarm in Rümmingen: Im oberen Wohngebiet breitet sich seit einigen Monaten die Große Drüsenameise (Tapinoma magnum) aus. Zunächst hatten besorgte Anwohner die Gemeindeverwaltung über auffallend viele Ameisen auf ihren Grundstücken informiert, später häuften sich E-Mails mit Fotos, auf denen sandige Häufchen zu sehen sind. Mittlerweile sind sieben Standorte überprüft – und die Ansiedlung der Großen Drüsenameise in Rümmingen ist bestätigt.

Betroffen sei das obere Wohngebiet, besonders der Fuhrmannsweg und die Tumringer Straße, berichtet Joana Carreira. Rümmingens Bürgermeisterin war sofort alarmiert, als sie ihre eigene Recherchen über die invasive Ameisenart anstellte. In Schutterwald und in Kehl etwa hat man mit den Plagegeistern keine guten Erfahrungen gemacht – los wird man sie dort auch nicht. Zusammen mit Rümmingens Gebäudemanager Thomas Brändlin reiste Carreira nach Kehl, um den dortigen Erfahrungsschatz anzuzapfen und sich mit weiteren betroffenen Gemeinden sowie Experten aus Deutschland und der Schweiz auszutauschen.

In Kehl haben die Ameisen einen Spielplatz unterhöhlt

Zwar ist die invasive Ameisenart aus dem Mittelmeerraum für Menschen wohl ungefährlich, in Kehl aber haben die Ameisen einen Spielplatz derartig unterhöhlt, dass die Spielgeräte absackten. Auch nisteten sie sich dort in Stromkästen der Telekom ein, lösten Kurzschlüsse aus und legten das Internet lahm. Dringt die Große Drüsenameise in Häuser ein – in Rümmingen ist noch kein Fall bekannt – führten schonmal mehrere „Ameisen-Highways durchs Wohnzimmer“, berichten Betroffene.

Bei Kristin D’Aiuto, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, laufen die Verdachtsmeldungen ein. Erhält sie eine solche Email, informiert sie umgehend Brändlin. Den ganzen Sommer lang waren die beiden in Rümmingen mehrmals in der Woche unterwegs, um mutmaßliche Ansiedlungen zu überprüfen, mittlerweile macht Brändlin die Tour alleine.

In Rümmingen beschädigt die Große Drüsenameise Straßen, Mauern und Gehwege. Foto: Joana Carreira

Weil es keine offiziellen Bestimmungsstellen gibt und sich die Ameisenart optisch zunächst nicht von heimischen Arten unterscheidet, greift man in Rümmingen in die Trickkiste: Auf ein weißes Blatt Papier Zuckersirup tröpfeln – damit lockt man die Ameisen an, schildert D’Aiuto. „Dann kann man die Tiere in Ruhe beobachten, während die sich am Sirup zu schaffen machen.“ Die Großen Drüsenameisen seien einheitlich schwarz gefärbt, „und sie haben einen sehr starken, auffälligen Geruch.“ Drückt man eine Ameise vorsichtig zwischen den Fingern an – dafür muss man sie nicht zerquetschen – verströmt sie einen intensiven Geruch: Die einen erinnert das an Glasreiniger, die anderen riechen Nagellackentferner.

Einzig Zürich gelang es, die Plagegeister loszuwerden

Typisch für die Art seien die Größenunterschiede – anders als es ihr Name vermuten lässt, ist die Ameise mit zwei bis vier Millimetern nicht besonders groß. Sind die Insekten auf dem Papier unterschiedlich groß, ist das ein weiterer Hinweis darauf, dass es sich um die Tapinoma magnum handelt.

In Kehl dauert der Kampf gegen die Plagegeister indes an: Dort wird mit einer an eine Hochdruckreiniger erinnernden Sprühpistole ein Heißwasser-Heißschaum-Gemisch verteilt – die Verbesserung sei jedoch nur von kurzer Dauer. Einzig die Stadt Zürich konnte die Plagegeister dauerhaft loswerden: Dort hat man die Kolonie bekämpft, als sie noch recht klein war.

Backsteine sollen Königinnen anlocken

Auch Rümmingen hat ein Gerät angeschafft, um die Ameisen mit heißen Wasser zu vertreiben, was Brändlin auf seinen Kontrolltouren übernimmt. Giftige Fraßkörper, das habe Carreiras Austausch mit anderen betroffenen Gemeinden ergeben, haben sich bei der Bekämpfung nicht bewährt. Brändlin habe den Tipp bekommen, Backsteine auszulegen. Diese sollen Königinnen anlocken, sich dort einzunisten. Erfolg habe die Methode aber noch nicht gezeigt.

Auch deshalb tauchen ständig neue Funde in Deutschland auf, weshalb der Austausch mit anderen betroffenen Gemeinden so enorm wichtig sei, betont Carreira.

Rümmingens Bürgermeisterin Joana Carreira und ihre Mitarbeiter haben der Tapinoma magnum den Kampf angesagt. Foto: Gemeinde Rümmingen

Je früher die Bekämpfung beginnt, desto wahrscheinlicher ist, die Schäden klein zu halten. Wichtig ist, die Tiere schnell zu bestimmen. Wer vermutet, eine Kolonie entdeckt zu haben, schreibt eine Email an die Stadtverwaltung.

Superkolonien mit bis zu Hunderttausenden Königinnen

Weil viele Fragen in Bezug auf die Tapinoma magnum noch nicht geklärt sind, hat sich Anfang des Jahres am Naturkundemuseum Stuttgart eine Forschungsgruppe gegründet. Dort wurden vor etwa einem Monat die Verdachtsproben aus Rümmingen bestätigt.

Das Besondere an der Tapinoma magnum sei, sagt Amelie Höcherl aus der Forschungsgruppe, dass sie sich in zwei Punkten von den hiesigen Arten unterscheidet:

Bestehen heimische Kolonien aus einer Königin und Tausenden Arbeiterinnen, die streng zwischen „eigen“ und „fremd“ unterscheiden und die Nester anderer Ameisenarten bekämpfen, akzeptieren die Tapinoma -Arbeiterinnen Ameisen ihrer eigenen Art, auch wenn sie von anderen Königinnen abstammen. Sie bilden sogenannte Superkolonien mit bis zu Hunderttausenden Königinnen. Viele Funde lägen bei Gartencentern und Gewächshäusern – das stütze die Hypothese, dass die Ameisen in Wurzelballen mediterranen Pflanzen vor allem aus Italien nach Deutschland gelangt sein könnten.

