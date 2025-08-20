Plätze frei in Efringen-Kirchen: Ferienprogramm ist gut angelaufen

Bis zum 5. September gibt es das Ferienprogramm in Efringen-Kirchen. Für Einzelne Angebote sind sogar noch wenige Plätze frei, wie Erste Hilfe Kinder spielerisch lernen.
Adelheid Arnold von der Gemeindeverwaltung Efringen-Kirchen erklärte bei einer Anfrage unserer Zeitung, sehr zufrieden mit den zahlreichen Anmeldungen des Sommerferienprogrammes zu sein. Dieses startete am 1. August mit guter Nachfrage. Bis zum 5. September warten auf die Kids im Alter von sieben bis 14 Jahren noch zahlreiche Angebote.