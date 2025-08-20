Plätze frei in Efringen-Kirchen: Ferienprogramm ist gut angelaufen

Bis zum 5. September gibt es das Ferienprogramm in Efringen-Kirchen. Für Einzelne Angebote sind sogar noch wenige Plätze frei, wie Erste Hilfe Kinder spielerisch lernen.

Adelheid Arnold von der Gemeindeverwaltung Efringen-Kirchen erklärte bei einer Anfrage unserer Zeitung, sehr zufrieden mit den zahlreichen Anmeldungen des Sommerferienprogrammes zu sein. Dieses startete am 1. August mit guter Nachfrage. Bis zum 5. September warten auf die Kids im Alter von sieben bis 14 Jahren noch zahlreiche Angebote.

Allerdings haben sich schon einige Angebote als „Renner“ erwiesen, die innerhalb weniger Tage ausgebucht waren. Dies waren die Workshops vom Inline-Skaten und Rollschuhlaufen in Efringen-Kirchen, vom Bogenschießen am 22. August in Schallbach und vom Blasrohrschießen am Freitag, 29. August, beim Schützenhaus in Egringen. Auch das Angebot „Judo auf dem Seebodenhof“ mit 20 Kindern war schnell ausgebucht. Ein weiterer, ausgebuchter Schlager war für die Kids der Kurs „Kreativ mit Solarzelle“ der Solaren Zukunft Freiburg. Anmeldungen zu den restlichen Aktionen sind noch möglich.

Adelheid Arnold freute sich über die Anmeldungen von 178 Kindern, 93 Mädchen und 85 Jungs für die insgesamt 31 Aktionen. Auch sei erfreulich, dass sich Kinder auswärtiger Gemeinden, von Kandern, Weil am Rhein und Eimeldingen angemeldet haben.

Weitere Veranstaltungen sind noch buchbar, wie zum Beispiel spielend das Jonglieren lernen, was am Donnerstag, 21. August, ab 9 Uhr in der Kulturscheune Kleinkems angeboten wird. Neu im Angebot ist das Angebot „Erste Hilfe spielerisch“ im Schulhof Efringen-Kirchen am Samstag, 23. August, 14 bis 16 Uhr, das vom Jugendrotkreuz Efringen-Kirchen durchgeführt wird. Zwei Theaterworkshops sind im Angebot, bei denen es jeweils ebenfalls noch Restplätze gibt. Gestalte dein eigenes Theaterstück heißt es am Montag, 25. August, 9 bis 15 Uhr, und am Mittwoch, 27. August, 9 bis 15 Uhr, heißt es: Aufruhr in der Tiefesee! Da dürfen die Kinder, acht bis elf Jahre, selbst Theater spielen – dafür stehen auch einige Kostüme zur Verfügung. Beide Theaterworkshops sind im Foyer der Mehrzweckhalle. Zum Abschluss, am Freitag 5. September, gibt es einen Bienenerlebnistag an der Bienenstation, der von 14 bis 17 Uhr geht. – Für diese Programmpunkte und weitere sind noch Plätze frei. Informationen und Buchung laufen über eine Internetseite, auf der es zu den Angeboten zudem noch weitere Infos gibt.

Die Veranstalter freuen sich auf weitere Anmeldungen unter www.unser-ferienprogramm.de/Efringen-Kirchen/Programm.php