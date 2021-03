1 Das Stadion wurde 1956 gebaut, wird aber in nicht-Corona-Zeiten noch immer rege genutzt, wie unser Archivfoto zeigt. Die nötige Sanierung wird jetzt angegangen. (Archivfoto) Foto: Hättich

In die Haslacher Stadionsanierung kommt Bewegung. Nachdem der Stadtrat am Montagabend einstimmig einige Ergänzungen in der Planung und Vereinbarungen sowohl mit dem Turn- als auch dem Sportverein bewilligt hat, soll die Ausschreibung der Maßnahmen bis Ende März erfolgen. Die Fertigstellung ist für Ende Mai 2022 geplant.

Haslach - Der begleitende Architekt Volker Harbauer ging noch einmal kurz die Eckdaten des geplanten Wettkampfstadions Typ B (wir berichteten mehrfach) durch. Dazu kommen ergänzende Maßnahmen der Vereine – unter anderem eine sechsmastige Flutlichtanlage, Erweiterung des Clubhauses sowie die Errichtung eines Lager- und Geräteraums.

Vereine führen zusätzliche Maßnahmen aus

Gemäß der aktuellen Planung betragen die Kosten insgesamt rund 3,3 Millionen Euro. Darin enthalten sind auch die Maßnahmen, die von den Vereinen getragen werden. Zu diesen wiederum haben sie als Bauträger Förder-Anträge beim BSB gestellt, der signalisiert hat, diese zu bewilligen. Auch die Stadt unterstützt die Vereine, bekommt aber auch eine Förderung seitens des Bundes in Höhe von 915 000 Euro für die Sanierungsmaßnahme. Am Ende kostet das Stadion die Stadt Haslach so rund zwei Millionen Euro, rechnete Kämmerin Gisela Ringwald vor. Bei der Erstellung des Haushaltsplans hatten die Zahlen noch nicht vorgelegen, eingestellt sind für die Maßnahme in 2021 Mittel in Höhe von fast 2,7 Millionen Euro und Finanzierungsmittel in Höhe von 915.000 Euro.

Martin Schaeffer (Grüne) hinterfragte einige offene Punkte bei der Finanzierung. Normalerweise lege ein Bauherr erst los, wenn die Kredite bewilligt seien. Hinsichtlich der Finanzierung seitens des Badischen Sportbunds seien noch zu viele Punkte offen. "Die Vereinsförderung fehlt noch. Das ist nicht gesichert!", stellte er klar. Ringwald verwies auf die Beschlussvorlage, in der auf Vorgespräche mit dem BSB eingegangen wird. Der Sportbund und die Vereine seien sich einig, nun werde aber der Beschluss des Stadtrats zur weiteren Zustimmung benötigt. Mit dieser werden nun die Förderanträge gestellt.

Joachim Allgaier (FW) lobte das "Leuchtturmprojekt", das nun endlich final am Start sei. Für seine Fraktion signalisierte er volle Zustimmung. Ähnlich drückte sich auch David Eisenmann für die CDU am Ratstisch aus.

Der Zeitplan sieht nun vor, dass die Ausschreibung Ende März dieses Jahres erfolgt. Im April steht dann die Submission an, im Juni die Auftragsvergabe. Der Baubeginn ist auf Juli 2021 anvisiert, sodass das neue Stadion Ende Mai 2022 fertig ist.