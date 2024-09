Keine Post-Zustellung in Schwenningen Die Deutsche Post kann die Gerüchte nicht bestätigen

In zehn Bezirken in Schwenningen, darunter weitläufig im Innenstadtbereich, habe es in den vergangenen zehn Tagen keine Postzustellung gegeben. Darüber ärgerten sich Leser. Doch ganz so dramatisch sei es nicht, wie die Post auf Anfrage zurückrudert.