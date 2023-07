Zwei Lahrer Geschäftsmänner machen ernst: Sie wollen im Advent einen „Kunst-, Kreativ-und Karitativ-Markt“ in der Innenstadt veranstalten. Auch wenn das Vorhaben am Anfang steht und einige Fragen noch offen sind – die beiden haben schon genaue Vorstellungen, wie das neue-alte Event ablaufen soll.

Es begann mit einem Bericht im Dezember vergangenen Jahres. In den sozialen Medien war eifrig über einen „Weihnachtsmarkt für Lahr“ diskutiert worden, woraufhin unsere Redaktion bei der Stadtverwaltung nachhakte – und ein Kopfschütteln erntete: Man habe sich vor Jahren mit der Werbegemeinschaft auf ein „kleines, feines Angebot“ auf dem Schlossplatz verständigt. Mehr als die „Lichtblicke“ sei auch künftig nicht geplant. Martin Metzger, selbst Mitglied der Werbegemeinschaft, wollte sich damit nicht abfinden – und gründete die Interessengemeinschaft Weihnachten. Das Ergebnis präsentierte er nun mit seinem Mitstreiter Thomas Gehle der Lahrer Presse.

Keine Konkurrenz zum Adventstreff

Geplant ist ein „Kunst-, Kreativ- und Karitativ-Markt“ am Freitag und Samstag, 1. und 2. Dezember, mit Beginn 16 beziehungsweise 10 Uhr. Erstrecken sollen sich die Stände über den Museums- und Schlossplatz sowie die Kreuzstraße – also in direkter Nachbarschaft zu den „Lichtblicken“. „Wir wollen bewusst keine Konkurrenz zum etablierten Adventstreff schaffen, sondern eine Ergänzung“, erklärt Metzer. Deshalb werde es auch nur einen Getränkestand geben, an dem freiwillige Helfer Glühwein und Kinderpunsch ausschenken sollen. Eine Bewirtung gibt es an den bekannten Ständen auf dem Schlossplatz

Zu festlicher Musik und einem „kleinen Programm für die Besucher“ soll von Weihnachtsschmuck über Plätzchen bis zu selbst gestrickten Socken alles angeboten werden, „was man gerne auf einem Weihnachtsmarkt kaufen möchte“, heißt es in einem Anschreiben an potenzielle Beschicker, das Metzger und Gehle bereits aufgesetzt haben. „Wir wollen vor allem Lahrer Kitas und Schulen sowie heimische Künstler ansprechen.“ Auf zehn bis 15 Stände hoffen die beiden Organisatoren. Sollten es mehr werden, „finden wir schon Platz“. Möglich wäre etwa, den Markt auf das Parkdeck der Sparkasse in der Schillerstraße auszuweiten.

Organisatoren hoffen auf Unterstützung der Stadt

Metzger und Gehle betonen: „Wir wollen keinen Gewinn machen, es geht uns darum, einen langgehegten Traum vieler Lahrer umzusetzen, am besten dauerhaft.“ Bislang war kein Versuch, in der Stadt einen Weihnachtsmarkt zu etablieren, erfolgreich. Um die Jahrtausendwende gab es ein größeres Format eines privaten Veranstalters, das aber nach nur kurzer Erprobungsphase wieder eingestellt wurde. Im Mai 2019 kündigte ein anderer, ebenfalls privater Veranstalter einen Markt im Seepark auf dem ehemaligen LGS-Gelände an, nur um nur wenige Wochen später wegen mangelnder Resonanz die Segel zu streichen.

Erlös soll für guten Zweck gespendet werden

Metzger und Gehle wollen ihren Markt so niederschwellig wie möglich gestalten. Eine Standgebühr erheben sie nicht, der Erlös soll für einen guten Zweck gespendet werden. Zur Finanzierung hoffen die Organisatoren auf das Bürgerbudget Stadtgulden der Stadt. 3000 Euro haben sie beantragt. „Die Stadt hat uns deutlich gemacht, dass sie sich monetär nicht direkt beteiligen kann. Deshalb hoffen wir, in anderer Weise Unterstützung aus dem Rathaus zu erfahren“, sagt Metzger.

Markt muss erst noch genehmigt werden

Zuallererst muss der Markt nämlich genehmigt werden. Die Verwaltung ist laut Metzger informiert, im Vorfeld habe er bereits positive Signale erhalten – sowohl inhaltlich als auch, was organisatorische und Sicherheitsfragen angehe. Wenn die Stadt etwa die Toiletten im Stadtmuseum für die Marktbesucher öffnen würde, wäre den beiden „schon sehr geholfen“.

Hier kann man sich anmelden

Bis zum 15. Oktober können sich potenzielle Standbetreiber für den Lahrer Weihnachtsmarkt anmelden – unter Telefon 0172/7 42 78 58 oder per E-Mail an weihnachteninlahr@web.de. Auch freiwillige Helfer und Sponsoren sind willkommen.