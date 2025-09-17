Pläne in Schwenningen: Müll, Dreck, „Angstraum“ – der Containerplatz soll sich schnell wandeln

Direkt neben der markierten Fahrradstraße plant die Stadt einen Rundumschlag: Der Containerstandort soll umgebaut werden, der Schandfleck soll verschwinden. Kostenpunkt: 115 000 Euro.

Zwischen grün leuchtend markierter Fahrradstraße und verfallener Toilettenanlage klafft derzeit ein städtebauliches Ärgernis: Der Containerstandort an der Karl-Marx-Straße. Schon seit Jahren gibt es an der Stelle Unmut durch mitunter massive Vermüllung und Verschmutzung. Nun will die Stadt handeln – und das Projekt schon früher angehen, als ursprünglich geplant. Unübersichtlich und ungepflegt sei der Ort nämlich, wird betont, und das Ganze stehe im Widerspruch zur angestrebten Mobilitätswende, zu der die hier entlangführende Fahrradstraße ja auch ihren Beitrag leisten soll.

Statt 2026 könnte schon in diesem Jahr der Bagger anrücken. 115 000 Euro soll die Umgestaltung kosten, der Gemeinderat muss dafür jedoch eine außerplanmäßige Ausgabe genehmigen. Finanziert werden soll das Ganze über Umverteilungen im Haushalt: Geld, das eigentlich für die Sanierung der Villinger Straße vorgesehen war, würde teilweise freigegeben.

Man will den Kontrast zwischen neuem Radweg und heruntergekommenem Umfeld endlich auflösen. Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit für den Radverkehr sollen damit einhergehen.

Alte Toilettenanlage soll weg

Geplant ist ein kompletter Neustart: Die marode, seit Jahren stillgelegte Toilettenanlage an der Stelle – „baulich verfallen“, wie es die Stadtverwaltung nennt, und als „Angstraum wahrgenommen“ – wird abgerissen, die Fläche soll klarer strukturiert, barrierefrei und verkehrssicher gestaltet werden. Die verbleibenden Glascontainer sollen optisch besser eingebunden oder verlagert werden. Und die ungeliebten Altkleidercontainer, die unlängst entfernt wurden, kommen nicht zurück.

Die Kostenkalkulation steht, ein Angebot für den Abriss liegt bereits vor – theoretisch könnte die Ausschreibung kurzfristig starten. Auch für den Klimaschutz soll die Maßnahme ein Gewinn sein: Der Asphaltbelag auf der Fläche unter dem jetzigen Toilettenhäuschen soll weg, und weniger Versiegelung soll mehr Grün bedeuten.

Eigentlich muss jetzt nur noch der Gemeinderat in seiner Sitzung am 24. September zustimmen. Dann könnte die Schmuddelecke schon bald Geschichte sein. Der entsprechende Empfehlungsbeschluss, den der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats bereits in seiner Sitzung am 17. September einstimmig gefasst hat, deutet ganz darauf hin.

Die Glascontainer sollen an dem Standort stehen bleiben – allerdings soll der ganze Platz umgestaltet und so aufgewertet werden. Foto: Daniela Schneider

In dieser Ausschusssitzung erläuterte Bürgermeister Detlev Bührer noch einmal, warum man in der Sache seitens der Stadt nun auch aufs Tempo drückt: Man habe es mit einer „sehr starken Vermüllungsproblematik” zu tun und agiere jetzt auf diese Weise, „um dieser Müllsituation schneller Herr werden zu können.”

Veronique Ballof (CDU) fasste es so zusammen: „Es ist erfreulich, dass die Maßnahme früher als geplant durchgeführt werden kann.” Vor allem, dass das alte, „furchtbare“ Toilettenhäuschen verschwinden soll, freut die Schwenningerin: „Ich bin froh, wenn das Ding endlich mal wegkommt”, brachte sie es in der Sitzung auf den Punkt.