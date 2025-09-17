Pläne in Schwenningen: Müll, Dreck, „Angstraum“ – der Containerplatz soll sich schnell wandeln

Direkt neben der markierten Fahrradstraße plant die Stadt einen Rundumschlag: Der Containerstandort soll umgebaut werden, der Schandfleck soll verschwinden. Kostenpunkt: 115 000 Euro.
Zwischen grün leuchtend markierter Fahrradstraße und verfallener Toilettenanlage klafft derzeit ein städtebauliches Ärgernis: Der Containerstandort an der Karl-Marx-Straße. Schon seit Jahren gibt es an der Stelle Unmut durch mitunter massive Vermüllung und Verschmutzung. Nun will die Stadt handeln – und das Projekt schon früher angehen, als ursprünglich geplant. Unübersichtlich und ungepflegt sei der Ort nämlich, wird betont, und das Ganze stehe im Widerspruch zur angestrebten Mobilitätswende, zu der die hier entlangführende Fahrradstraße ja auch ihren Beitrag leisten soll.