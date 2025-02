Schulzentrum in Pfalzgrafenweiler Musiklehrer und Lesepaten dringend gesucht

An der Grund- und Werkrealschule Pfalzgrafenweiler steigt die Schülerzahl – und auch der Bedarf an ehrenamtlichen Lesepaten. An der Realschule gibt es ein anderes Problem, wie in den Berichten der Schulleiter im Gemeinderat deutlich wurde.