Pläne im Gemeinderat vorgestellt: Schulneubau im Lahrer Osten rückt näher

1 So könnte man sich im Lahrer Stadtbauamt die künftige Breitmattenschule vorstellen. Es handelt sich dabei aber noch nicht um eine fertige Planung. (Visualisierung) Foto: Stadtverwaltung Lahr

Dank der Förderzusage des Landes hält die Stadt Lahr den Bau der Breitmattenschule nun für machbar. Man habe „Grund zur Freude“, sagte OB Markus Ibert dazu am Montagabend im Gemeinderat.









Link kopiert



Die Vorlage für den Gemeinderat war schon recht konkret. Demnach sind in Kuhbach auf der Wiese neben dem Wohnmobilstellplatz zwei Baukörper geplant: ein dreigeschossiges, längliches Schulgebäude, daneben die Schulsporthalle. In der Mitte des Ensembles in L-Form soll ein Spielplatz entstehen, während hinter der Halle ein Platz für Streetsoccer vorgesehen ist.