Pläne fürs Schopfheimer Parkcafé: Exklusiver Einblick in die Baustelle

Tesfaldet Reda haucht dem Schopfheimer „Parkcafé“ neues Leben ein – und erlebt bei der Renovierung des historischen Gebäudes manch böse Überraschung.
Mit Kulturdenkmälern ist das halt so eine Sache: Wie beim „Parkcafé“ zum Beispiel. Tesfaldet „Tessy“ Reda war vom schmucken Gebäude im Stadtpark schon immer fasziniert. „Da könnte man was richtig Schönes draus machen“, dachte sich der Schopfheimer Gastronom, wann immer er das Kleinod, das einst als Gewächshaus der Familie Kym gedient hatte, zu Gesicht bekam.