Pläne fürs Schopfheimer Parkcafé: Exklusiver Einblick in die Baustelle

Mit Kulturdenkmälern ist das halt so eine Sache: Wie beim „Parkcafé“ zum Beispiel. Tesfaldet „Tessy“ Reda war vom schmucken Gebäude im Stadtpark schon immer fasziniert. „Da könnte man was richtig Schönes draus machen“, dachte sich der Schopfheimer Gastronom, wann immer er das Kleinod, das einst als Gewächshaus der Familie Kym gedient hatte, zu Gesicht bekam.

Seine Stunde schlug, als die Stadt das Gebäude im vergangenen Jahr zum Verkauf ausschrieb. Reda packte die Gelegenheit beim Schopf und erwarb das Bauwerk für die Dauer von 30 Jahren in Erbpacht (wir berichteten).

Eine böse Überraschung nach der anderen

Seit Anfang dieses Jahres krempelt er die Ärmel hoch, um seinen Traum von der Wiederbelebung des Schmuckstücks endlich zu verwirklichen – und hat seitdem mit einigen Tücken zu kämpfen. Es fing schon damit an, dass sich das Genehmigungsverfahren für die Umbaupläne des Gebäudes arg in die Länge zog, da viele bauliche und denkmalschutzrechtlichen Fragen zu klären waren. Und als es dann endlich losgehen konnte mit den Abriss- und Renovierungsarbeiten, stolperten Tessy Reda und sein Helferteam von einer bösen Überraschung in die nächste.

Das Dach: total verfault und verschimmelt. Die Wände: zum Teil so feucht, dass sogar Pflanzen darin wucherten; Elektro-, Wasser- und Abwasserleitungen sowie Heizung: so marode, dass alles neu zu installieren war.

„Wir mussten das Gebäude innen total entkernen, nur drei der ursprünglichen Wände blieben übrig“, berichtet der Bauherr. Insgesamt 50 Tonnen Schutt kippten er und sein Bautrupp per Schubkarre in die Container. Insgesamt, so Reda, fanden sie das historische Gebäude in einem „desolaten Zustand“ vor. Dieses „Fass ohne Boden“ hatte nach seinen Worten auch finanziell unliebsame Konsequenzen. Liegen die Ausgaben mittlerweile mit zehn bis 15 Prozent Mehrkosten doch „deutlich“ über der ursprünglichen Kalkulation. „Das wurmt mich manchmal schon“, gesteht der neue Eigentümer des Parkcafés.

Mehr als einmal sei ihm angesichts dieser Nackenschläge das Projekt beinahe über den Kopf gewachsen, räumt er ein und gesteht, dass er vielleicht die Finger davon gelassen hätte, wenn er „das alles vorher“ hätte ahnen können.

Aber solche Gedanken sind nicht von Dauer. Dafür bereitet ihm die bevorstehende Wiedergeburt des „Parkcafés“ viel zu viel Spaß. „Wenn ich nur daran denke, wie es bald aussehen wird, ist die Vorfreude sehr groß“, betont Reda. Ursprünglich plante er, das Café im September zu eröffnen, doch das sei schon von Anfang an ein „sehr ehrgeiziges und optimistisches“ Unterfangen gewesen, meint er.

Mittlerweile rechnet er damit, dass spätestens im November neues Leben in das komplett sanierte Gebäude am Wuhr einziehen wird, das übrigens den bisherigen Namen „Parkcafé“ behält. Neben den Außenmauern und der Fassade bleiben übrigens auch die originale Eingangstür und die typischen ovalen Fenster an der Frontseite erhalten.

Ein Tagescafé mit Mittagstisch soll die Gäste in den Stadtpark locken. Sonntags gibt es mehrmals pro Monat einen Brunch. Ein Hingucker im neuen alten „Parkcafé“ ist der große Veranstaltungsraum im Obergeschoss. Dort sollen Konzerte und Vorträge stattfinden, aber auch für Familien- und Firmenfeiern, Hochzeiten und andere geschlossene Gesellschaften ist Platz genug.

Großes Interesse am Herzensprojekt

„Viele Menschen fragen mich schon, wann es endlich losgeht“, freut sich Tessy Reda über das große Interesse an seinem Herzensprojekt. Insofern ist er sehr zuversichtlich, dass die künftigen Gäste den Weg ins neue Café finden, auch wenn es im Stadtpark nicht so sehr auf dem Präsentierteller liegt wie jene mitten in der Stadt. Dafür sei es rund um das „einzigartige Gebäude“ aber „sehr idyllisch“, schwärmt der Gastronom und sehnt mit großer Vorfreude den Tag der Eröffnung herbei.