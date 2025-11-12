Pläne für Maulburg: „Bauturbo“ kommt

1 Auf dieser Fläche sollen unter anderem Andockparkplätze für Lastwagen entstehen. Foto: Holger Schlicht Der Gemeinderat will auch beim B-Plan „Starennest-Riegelmatt“ vorankommen.







Dort soll die mögliche Nachverdichtung planerisch dargestellt werden. Zum „Starennest-Riegelmatt“-Gebiet gehört auch das Grundstück mit dem Gebäude Blostweg 18, dessen Eigentümer ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen bauen will. Der Bebauungsplan erlaubt eine solche Bebauung dort aber nicht. Dank „Bauturbo“ ist es nun möglich, im Bereich Blostweg 18 und an der Belchenstraße 1 und 3 höhere Gebäude und höhere Grundflächenzahlen zu errichten als bisher.