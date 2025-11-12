Pläne für Maulburg: „Bauturbo“ kommt
Auf dieser Fläche sollen unter anderem Andockparkplätze für Lastwagen entstehen. Foto: Holger Schlicht

Der Gemeinderat will auch beim B-Plan „Starennest-Riegelmatt“ vorankommen.

Dort soll die mögliche Nachverdichtung planerisch dargestellt werden. Zum „Starennest-Riegelmatt“-Gebiet gehört auch das Grundstück mit dem Gebäude Blostweg 18, dessen Eigentümer ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohnungen bauen will. Der Bebauungsplan erlaubt eine solche Bebauung dort aber nicht. Dank „Bauturbo“ ist es nun möglich, im Bereich Blostweg 18 und an der Belchenstraße 1 und 3 höhere Gebäude und höhere Grundflächenzahlen zu errichten als bisher.

 

Laut Bebauungsplan ist hier nur eine eingeschossige Bauweise mit einer Grundflächenzahl von 0,3 erlaubt. Die Anpassung des Bebauungsplans soll eine geordnete Bebauung sicherstellen und nicht zu viele ortsvergleichbare Präzedenzfälle schaffen, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Eine Nachverdichtung könnte am angrenzenden Gewerbegebiet scheitern, hieß es im Gemeinderat. Geprüft werden soll daher, in welchem Umfang und unter welchen rechtlichen Rahmenbedingungen eine Nachverdichtung zulässig ist.

 