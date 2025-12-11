Pläne für Landtagswahlen: Bündnis für Demokratie Ettenheim will die Jugend in den Fokus rücken

Das Demokratie-Forum Ettenheim will 2026 vieles angehen. Neben einer weiteren Aktionswoche soll es auch Projekte zur anstehenden Landtagswahl geben.
Vor einem Jahr hatte es sich erstmals zusammen gefunden: Das „Bündnis Demokratie Ettenheim“ (BDE) ist ein bislang formloser Zusammenschluss und besteht nach eigener Darstellung aus einer bunten Gruppe von engagierten Bürgern, Vertretern von Parteien, Kirchen, Vereinen und Schulen. 16 von ihnen trafen sich jetzt zu einem „Plenum“ im Altdorfer Rathaus-Sitzungssaal. Oben auf der Tagesordnung stand ein Bericht über die kürzliche Veranstaltung am 11. November zum Gedenken an die Reichspogromnacht 1938 und deportierten jüdischen Bewohnern Altdorfs und Ettenheims. Die war vom BDE angeregt, mit weiterer Unterstützung des Fördervereins ehemalige Synagoge koordiniert worden und schließlich von Schülern und Lehrkräften des städtischen Gymnasiums und der St.-Landolin-Schule veranstaltet worden.