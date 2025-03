Die „Sonne“ liegt in exponierter Lage an der Abzweigung in Schönenbach Richtung Rohrbach, macht aber im jetzigen Zustand einen wenig einladenden Eindruck, steht das Gebäude doch schon seit etlichen Jahren leer. Das könnte sich ändern.

Bürgermeister Herdner sieht Potenzial in der ehemaligen Gaststätte. Das Grundstück mit Gebäude wechselte im Zuge des Sportplatzneubaus vor etwa einem Jahrzehnt in die Hände der Stadt, erklärt Herdner. Damals sei der Wunsch von der Familie gewesen, altersbedingt sich von der „Sonne“ zu trennen. Von der Jugend habe kein Interesse an einer Fortführung des Wirtshausbetriebs bestanden.

Herdner ist überzeugt, dass ein Naturparkmarkt mit regionalen Produkten an dieser gut frequentierten Stelle Chancen hätte. Er denkt da an ein ansprechendes Sortiment, regionale Bäcker, Metzger und andere Anbieter könnten dort ihre Waren verkaufen. Ein solcher Markt könnte im Erdgeschoss angesiedelt sein, im Obergeschoss ein gastronomischer Betrieb. Doch die Visionen stehen noch auf wackligen Beinen.

Die Kostenfrage spielt eine gewichtige Rolle. „Wir sind momentan noch an der Kostenfindungsphase“, erläutert Herdner. Denn was da an finanzieller Herausforderung auf die Stadt zukommen könnte, ist angesichts des Gebäudezustands noch ungewiss. Es habe immer wieder An- und Umbauten gegeben, weiß der Bürgermeister von der Geschichte der „Sonne“.

Standort bietet weiteren Anziehungspunkt

Bislang sei offen, ob es Sinn mache, mit dem bestehenden Gebäude etwas zu tun oder es vielleicht doch „der Abbruchbirne zu opfern“. „Wir müssen abwarten, was die Zahlen bringen.“ Dann werde man sehen, wie weiter vorgegangen werden könne.

Der Standort eines Naturparkmarkts genau in diesem Bereich hat noch einen zusätzlichen Reiz. So befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Obstbrennerei Ritter, also ein zusätzlicher Anlass für potenzielle Kunden, hierher zu kommen.