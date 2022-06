1 Von Horb nach Stuttgart Hauptbahnhof: Wie sieht die Route künftig für Bahnreisende aus? Mit dem Umstieg in Vaihingen wollen sich einige noch nicht abfinden. Foto: Lück

Horb/Stuttgart - Nicht nur Pendler sind in Sorge, wie es auf der Gäubahn-Strecke weitergeht. So will die SPD-Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat die Gäubahn-Pläne der Deutschen Bahn AG nicht hinnehmen. Die Gemeinderäte beschlossen am Donnerstag, einen Prüfauftrag zu fordern, wie die Stuttgarter Nachrichten berichten. Untersucht werden soll, "ob die Gäubahnzüge für eine gewisse Zeit nach der Inbetriebnahme des Tiefbahnhofs, des Kernstücks des Projekts Stuttgart 21, direkt in die City fahren können".

Prüfantrag der SPD-Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat

Der Prüfauftrag könnte im Gemeinderat eine Mehrheit finden, schreibt die Zeitung aus der Landeshauptstadt. Sechs Monate Unterbrechung könne man akzeptieren. Die Gäubahn muss sechs Monate zuvor in ihrer Zufahrt zum Hauptbahnhof gekappt werden, um die veränderte Lage der S-Bahn fertigzustellen. Die Gleise könnten anschließend wieder zusammengefügt werden, so die SPD-Vertreter. Die DB will den Betrieb in die Innenstadt auf diesem Weg aber nicht mehr aufnehmen, alle IC und RE aus Zürich/Singen und Freudenstadt sollen am Vorortbahnhof in Stuttgart-Vaihingen enden, heißt es in den Stuttgarter Nachrichten weiter. Die DB argumentiert dabei, dass die deutliche Mehrheit der Gäubahn-Reisenden gar nicht den Anschluss an den Stuttgarter Hauptbahnhof benötigen.

Gastel begrüßt SPD-Vorstoß, will aber noch mehr

Der Vorstoß wird von Matthias Gastel, früherer Stadtrat von Filderstadt und Bundestagsabgeordneter der Grünen für den Wahlkreis Nürtingen, begrüßt: "Wer keinen Bock auf mehr Bahn hat, setzt Prellböcke. Wer hingegen mehr Bahn will, erhält Strecken und entwickelt attraktive Betriebskonzepte für mehr Fahrgäste, statt alle Argumente an sich abprallen zu lassen. Leider aber riskieren auch nach dem Bekanntwerden von inzwischen zwei Rechtsgutachten einige der S21-Verantwortlichen noch immer, dass die Fahrgastinteressen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke bleiben. Stilllegungen von Bahnstrecken fallen völlig aus der Zeit. Daher begrüße ich ausdrücklich die Aussage der SPD-Stadtratsfraktion, die Züge der Gäubahn nur mit kurzer Unterbrechung zumindest für die Interimszeit weiter an den Hauptbahnhof fahren lassen zu wollen."

Das reiche aber nicht, betont Gastel, bahnpolitischer Sprecher seiner Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. "Wir brauchen jetzt schnelle Klärungs- und Entscheidungsprozesse für mindestens vier Aspekte: Die Vermeidung eines jahrelangen Abhängens der Gäubahn vom Hauptbahnhof, ein mittelfristiges Nutzungskonzept für die Panoramabahn mit neuen Mobilitätsangeboten, ein Notfallkonzept für die S-Bahn im Falle von Sperrungen der Stammstrecke und die Klärung der Kapazitätsfrage im neuen Bahnknoten Stuttgart. Ziel muss sein, erheblich mehr Menschen als heute deutlich bessere Bahnangebote machen zu können. Der Bahnknoten muss über das Jahr 2030 hinaus gedacht werden und neue Linien und Verbindungen sowie dichtere Taktzeiten ermöglichen."

Rominger-Seyirch: Gäubahn-Anrainer müssen sich zusammentun

Auch der Horber Bahnexperte Dieter Rominger-Seyrich kämpft weiter für den Anschluss an den Stuttgarter Hauptbahnhof. "Landesverkehrsminister Winfried Herrmann hat auf der Mobilitätskonferenz im Kreis in der letzten Woche auch vor dem Hintergrund der ab Mitte 2025 für mehr wie ein Jahrzehnt drohenden Abbindung der Gäu-Neckar-Bodenseebahn in S-Vaihingen und des damit verbundenen Abhängens dieser internationalen Verbindung Stuttgart – Zürich vom innerdeutschen Fernverkehrsnetz die Beibehaltung der bisherigen Panoramastrecke auch nach Fertigstellung des Tiefbahnhofes in Stuttgart gefordert. Und gleichzeitig über bisher nicht ausreichende Unterstützung hierfür geklagt." Der Kommunalpolitiker schreibt weiter: "Auch der Verkehrsexperte und Grünen-Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel sowie der alternative Verkehrsclub Deutschland (VCD) und weitere Umweltverbänden haben sich in der Vergangenheit mehrfach (auch in dieser Woche) entsprechend geäußert und wegen Kapazitätsproblemen beim im Bau befindlichen Tiefbahnhof wie Landesverkehrsminister Herrmann sowie vielen Verkehrsexperten eine (oberirdische) Ergänzungsstation in Stuttgart als notwendig bezeichnet."

Rominger-Seyrich hofft auf ein konzertiertes Eintreten der Gäubahn-Anrainer: "Nicht nur um diese drohende, wohl mehr wie ein Jahrzehnt dauernde und die Bemühungen um eine Verkehrswende konterkarierende Verschlechterung für die Fahrgäste, darunter sehr viele ins Zentrum von Stuttgart strebende Pendler, zu verhindern, sondern auch um längerfristig eine attraktive Anbindung der Gäubahn ins Stuttgarter Zentrum und damit ins deutsche Fernverkehrsnetz zu erhalten, sollten alle Anrainer und Gebietskörperschaften in ihrem Einzugsgebiet, also auch die Stadt Horb und der Landkreis Freudenstadt, sich der Forderung des Landesverkehrsministers anschließen und ihn bei seinen Bemühungen hierbei engagiert und tatkräftig unterstützen."

Lambacher: "Vermisse Unterstützung des Landkreises und der Kommunen"

Hans Lambacher, Gewerkschaft-Urgestein aus Dornstetten, protestiert: "Als hätte man mit Stuttgart 21 und der Anbindung der Gäubahn an den Stuttgarter Hauptbahnhof nicht schon genug Porzellan zerschlagen, so will man den zehn Jahre andauernden Umstieg auf die S-Bahn vor den Toren der Landeshauptstadt damit versüßen, indem man vielleicht nach zehn Jahren einen Tummel für die Gäubahn zum Hauptbahnhof baut, bisher ohne verbindliche Planung und Finanzierung. Es ist zu bedenken, was dies für die im Großraum Stuttgart beschäftigten Pendler an zusätzlicher Fahrzeit bedeutet."

"Mit Sicherheit" werde unter diesen Umständen kein gesteigertes Bedürfnis erwachsen, auf die Bahn umzusteigen. "Insoweit hat Verkehrsminister Winfried Hermann vollkommen recht, wenn er die Anbindung unter Beibehaltung der Panoramastrecke fordert." Lambacher schreibt weiter: "Dabei vermisse ich allerdings die Unterstützung des Landkreises und der Kommunen. Es geht hier nicht nur um die in unserem Landkreis lebenden Pendler, sondern um eine vernünftige Anbindung und die Erhaltung der Attraktivität der Gäubahn-Tangente Zürich-Stuttgart." Hinzu komme noch, dass häufiges Umsteigen Probleme für Ältere und Behinderte mit sich bringe. "Hautnah lässt sich dies bereits im Stuttgarter Hauptbahnhof erleben, wo baubedingt lange Wege in Kauf genommen werden müssen."

