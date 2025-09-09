Pläne für Frühlingshalde in VS: Das also hat der Investor mit dem ehemaligen „Schönblick“ vor

Die Topsicht GmbH will die alten Gebäude in dem Schwenninger Wohngebiet abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Dafür muss ein neuer Bebauungsplan her.

Das ehemalige Kurheim auf der Schwenninger Frühlingshalde hat in der Vergangenheit viele Nutzungen erfahren. Dann aber stand fest: Der Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, dem das Gebäudeensemble Frühlingshalde 81 bis 85 gehörte, bot es zum Verkauf an. Im Sommer vergangenen Jahres wurde auf Nachfrage bekannt gegeben, dass das Areal samt Bebauung an einen Investor veräußert worden sei.

Wer das ist, wurde zunächst noch nicht mitgeteilt. Jetzt aber ist es klar: Bei dem Eigentümer handelt es sich nunmehr um die Firma Topsicht GmbH mit Sitz in VS-Schwenningen.

Diese Firma möchte die bestehenden Gebäude abreißen und das Grundstück mit einem Pflegeheim neu bebauen, wie aus der Vorlage für die nächste Sitzung des Technischen Ausschusses des VS-Gemeinderats in der kommenden Woche hervorgeht.

Neuer Bebauungsplan nötig

Das Projekt wurde laut Sitzungsvorlage zweimal dem Gestaltungsbeirat vorgestellt. Dessen Anregungen seien berücksichtigt worden. Weil der Neubau entgegen den Festsetzungen des seit 1980 rechtskräftigen Bebauungsplanes „Reute-Süd“ in diesem allgemeinen Wohngebiet Baufluchten aufnehmen soll, muss ein vorhabenbezogener Bebauungsplan der Innenentwicklung her – mit frühzeitiger Bürger- und Behördenbeteiligung.

So sah das Kurhaus „Schönblick“ auch mal aus. Foto: Archiv

Der Investor hat laut Sitzungsvorlage vor, zwei Gebäudekörper mit einem verglasten Element zu verbinden, wie weiter erläutert wird. Dieses gläserne Gelenk soll den zentralen Haupteingang aufnehmen. Im Nordosten soll sich der Bau über vier Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss mit Laubengang erstrecken. Im Südwesten sind drei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss mit Dachterrasse vorgesehen.

77 Betten sind vorgesehen

Das Grundstück befindet sich am höchsten Punkt der Frühlingshalde und liegt direkt am Waldrand, im Nordosten durch einen schmalen Fußgängerweg in Richtung Stadtmitte gegen den Wald abgegrenzt. Für das geplante Seniorenheim sind 77 Betten vorgesehen. die Bewohnerinnen und Bewohner sollen in Wohngruppen mit bis zu 15 Zimmern und Gemeinschaftsräumen untergebracht werden. Zudem sind eine Beatmungspflege-Wohngruppe mit neun Zimmern, Büros für Heimleitung und Verwaltung und im Dachgeschoss sieben Wohnungen mit Balkonen geplant. Hier sollen Pflegeleistungen und Haushaltshilfe flexibel in Anspruch genommen werden können.

Ein Café und eine Dachterrasse

In dem Staffelgeschoss im Südwesten soll es ein Café, einen Bewegungsraum, eine Dachterrasse und „Nebenräume“ geben. Ein Begegnungsbereich soll „einen regen Austausch der verschiedenen Wohngruppen“ ermöglichen und die Pflegekräfte entlasten.

Im Hinterhof, dem früheren Pausenhof, soll eine parkähnliche Grünanlage mit Sitzmöglichkeiten entstehen. „Es wird ein Sinnesgarten mit verschiedenen Bereichen geschaffen, die die einzelnen Sinne anregen“, wird seitens des planenden Architekten erläutert. Was das Parken angeht, soll es im Untergeschoss eine Tiefgarage und zudem einige Parkplätze an der Straße geben.

Erdwärme „denkbar“

Im geplanten Gebäude könnte „die Nah- und Fernwärmezentrale für das Gebiet ’Frühlingshalde’ entstehen“, wie der planende Architekt weiter betont. Die Wärmeerzeugung über Erdwärme sei ebenfalls denkbar. Die stromerzeugenden Anlagen sollen mit erneuerbaren Energien versorgt und die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ausgestattet werden. Eine Kühlung des Gebäudes wird durch die Dachbegrünung und mögliche Fassadenbegrünung vorgeschlagen. Das Flachdach soll mit PV-Anlagen bestückt werden.

Ein Gebäudeensemble – viele Nutzungen

Kurhaus und Kinderheim

Von 1929 bis 1948 bestand im Gebäude Frühlingshalde 85 das Kurhaus mit dem Höhenrestaurant „Zum Schönblick“, mit ebensolchem über die damals noch fast unbebaute Frühlingshalde auf die Stadt. Schon in den 1930ern wurde der seinerzeit moderne Flachdachbau aufgestockt und mit einem Walmdach versehen. Dann wurde es zum sogenannten „Kurhaus Kinderheim Schönblick“, bis 1974 als Kindererholungsheim des Deutschen Roten Kreuzes geführt. Auf dem Gelände wurde 1951 auch noch ein Einfamilienhaus hinzugebaut (Frühlingshalde 81). Dieser Bungalow mit rund 136 Quadratmeter Wohnfläche diente offenbar als Verwalterhaus. Auf dem parkähnlichen Grundstück steht außerdem noch ein Saalgebäude, eine Liegehaller aus dem Jahr 1960 am südlichen Endes des Grundstücks (Frühlingshalde 83). Außerdem entstanden noch Garagen auf dem Gelände.

Zeitweise Landeseigentum

1989 gingen die Gebäude in den Besitz des Landes über. Hier zog erst die Waldorfschule, später die damalige Berufsakademie VS, Vorgängerin der heutigen DHBW, mit einem Lehrzentrum für den Bereich Sozialwesen ein. Später wurde das Gebäude auch noch an die Fernuni Hagen vermietet und zuletzt wurde es zehn Jahre lang von der Polizeihochschule als Trainingszentrum genutzt. Nicht gelungen ist es dem Land danach, das Objekt im ersten Anlauf am Immobilienmarkt zu veräußern. Es folgten weitere Ausschreibungen, bis der Verkauf letztlich tatsächlich abgewickelt werden konnte.