Pläne für Frühlingshalde in VS: Das also hat der Investor mit dem ehemaligen „Schönblick“ vor

Die Topsicht GmbH will die alten Gebäude in dem Schwenninger Wohngebiet abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Dafür muss ein neuer Bebauungsplan her.
Das ehemalige Kurheim auf der Schwenninger Frühlingshalde hat in der Vergangenheit viele Nutzungen erfahren. Dann aber stand fest: Der Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, dem das Gebäudeensemble Frühlingshalde 81 bis 85 gehörte, bot es zum Verkauf an. Im Sommer vergangenen Jahres wurde auf Nachfrage bekannt gegeben, dass das Areal samt Bebauung an einen Investor veräußert worden sei.