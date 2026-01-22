Pläne für die Fasnachtsumzüge: Wie die Schopfheimer Narren mit Sicherheit und Baustellen umgehen

Ein Kran mitten auf der Umzugsstrecke: Wie die Schopfheimer Narren das Hindernis an der Uehlin-Baustelle umschiffen und was für die Sicherheit getan wird.
Vor fast genau einem Jahr, im März 2025, schlug die Baustelle für das neue Uehlin-Haus Bauzäune und Materiallager auf der Hauptstraße auf, bald darauf gesellte sich ein Kran dazu, und während der Abrissarbeiten im Vorfeld waren ebenfalls bereits raumgreifende Bauarbeiten im Gange – alles auf Kosten von Gehweg und Straßenfläche an zentraler Stelle mitten in der Stadt.