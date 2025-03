Muss die Europa-Park-Achterbahn schon bald weichen? Im Nachgang der Pressekonferenz des Ruster Freizeitparks zu seiner Jubiläumssaison hatte Park-Chef Roland Mack verlauten lassen, einen Neubau der Euro-Mir anzuvisieren.

Auf Anfrage unserer Redaktion ruderte der Park-Chef später wieder etwas zurück: „Mittelfristig sind keinerlei Änderungen bei der äußerst beliebten Achterbahn Euro-Mir geplant. Allerdings gibt es im Achterbahn- und auch im Schienenbau rasante technologische Fortschritte. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen und unseren Besuchern ständig Neues zu bieten, haben wir die Überlegung, in einigen Jahren mit der Innovationskraft unseres Herstellerbetriebes Mack Rides eine neue Attraktion zu präsentieren.“

Die Euro-Mir sticht jedem Park-Besucher mit ihren Schienen um die verspiegelten blauen Türme ins Auge. Auch wenn die Bahn in die Jahre gekommen ist, Fans hat sie nach wie vor – aber auch Kritiker wie anhand der Reaktionen im Internet deutlich wird.

Diskussionen in Onlineforen

Die Park-Anhängerschaft diskutiert etwa auf der Plattform „EP-Friends“. Ein Abriss der Bahn wäre für einen Nutzer „der worst case“, und er kündigt an, bis dahin noch sehr viele Runden mit der Achterbahn drehen zu wollen. „Wie kann man eine so beliebte Bahn, die im Sommer teils längere Wartezeiten als Blue-Fire und Silverstar hat, einfach so komplett abreißen?“, fragt sich der Nutzer „Mattmodz“ in dem Europa-Park-Forum.

Trotz des vermeintlichen Kultstatus bei Achterbahn-Fans: Nicht alle romantisieren die Bahn. Anscheinend hat die Bahn genauso viele Kritiker wie Fans. „Also, das Ding sprüht nun weder optisch noch fahrtechnisch sonderlich viel Charme aus“, findet der Nutzer „Mario81“ auf der Plattform „Coasterfriends“. Auf dieser Website tauschen sich Liebhaber von Achterbahnen über Freizeitparks weltweit aus.

Sowjetische Raumstation als Namensgeber

Es wird dort spekuliert, dass es längst ein „Versenkungsdatum“ für das 1997 im russischen Themenbereich eröffnete Fahrgeschäft gibt. Die namensgebende sowjetische Raumstation Mir verglühte 2001 größtenteils beim kontrollierten Wiedereintritt in die Atmosphäre.

Mögliche Pläne für ein Ende der Euro-Mir und einer komplett neuen Achterbahn finden auf den beiden Foren durchaus Anklang. „Mir kann leider niemand glaubhaft vermitteln, dass er in den letzten Jahren an der Bahn wirklich noch ein richtiges Fahrvergnügen hatte“. Ein Anderer kommentiert: „Ich freue mich sehr über diese Nachricht. Kann nur besser werden.“

Einig scheinen sich die Europa-Park-Gänger aber zumindest bei dem Soundtrack, der im Wartebereich zur Euro-Mir gespielt wird, zu sein. Viele bezeichnen das Lied „Project Euro-Mir“ im Netz als „Kult“.