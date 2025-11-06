Pläne für die Dammenmühle: 2,1 Millionen Euro sollen in den Lahrer „Sport-Park“ fließen

Die Planung für die Dammenmühle läuft auf Hochtouren – die Stadt hat jetzt konkrete Zahlen kommuniziert. Die Vereine sind noch nicht ganz zufrieden, zeigen sich aber zuversichtlich.
Die Stadt Lahr baut keine Sport-Kita auf der Dammenmühle. Das hat der Gemeinderat nach langem Hin und Her am 20. Oktober entschieden. Die Mehrheit sah die avisierten Kosten von knapp 16 Millionen Euro nicht mit der schlechten Haushaltssituation vereinbar. Als „Trostpflaster“ für die ansässigen Vereine wurde gleichzeitig wenigstens die Umsetzung des parallel geplanten Sportstätten-Konzepts abgesegnet. Dazu gab es am Mittwoch ein erstes Gespräch zwischen Verwaltung, Stadträten und Vereinsvertretern.