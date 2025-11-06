Pläne für die Dammenmühle: 2,1 Millionen Euro sollen in den Lahrer „Sport-Park“ fließen

Die Planung für die Dammenmühle läuft auf Hochtouren – die Stadt hat jetzt konkrete Zahlen kommuniziert. Die Vereine sind noch nicht ganz zufrieden, zeigen sich aber zuversichtlich.

Die Stadt Lahr baut keine Sport-Kita auf der Dammenmühle. Das hat der Gemeinderat nach langem Hin und Her am 20. Oktober entschieden. Die Mehrheit sah die avisierten Kosten von knapp 16 Millionen Euro nicht mit der schlechten Haushaltssituation vereinbar. Als „Trostpflaster“ für die ansässigen Vereine wurde gleichzeitig wenigstens die Umsetzung des parallel geplanten Sportstätten-Konzepts abgesegnet. Dazu gab es am Mittwoch ein erstes Gespräch zwischen Verwaltung, Stadträten und Vereinsvertretern.

Wie war die Stimmung bei dem Treffen?

Bekanntlich hat das Sport-Kita-Aus vor allem dem Tennis- und dem Hockeyclub Schmerzen bereitet. Sie hatten auf ein gemeinsames Vereinsheim unter dem Dach der Betreuungseinrichtung gehofft. Der Frust ist noch nicht ganz abgeklungen, wie der Erste Bürgermeister Guido Schöneboom im Gespräch mit der LZ berichtet – aber: „Es war ein konstruktiver Austausch in einer Atmosphäre, die darauf ausgerichtet ist, die neuen Bedingungen zu beleuchten und nach vorne zu schauen.“ Grundsätzlich zeigt sich der Beigeordnete angetan von dem „neuen Format“, bei dem die gesamte Verwaltungsspitze, Fraktionen und Vereine „gemeinsam nach einer Lösung für die Zukunft suchen“.

Was ist aktuell geplant?

Zweieinhalb Wochen nach dem richtungsweisenden Gemeinderatsbeschluss hat das Rathaus das Vorhaben „Sport-Park Dammenmühle“ schon weit vorangetrieben. Konsens bei Stadt und Vereinen ist, dass der Hockeyclub ein neues Spielfeld an alter Stätte beim Tiergesundheitszentrum erhalten soll. Auch der 15 Jahre alte Kunstrasenplatz des SC Lahr hat eine Sanierung nötig. Beide Maßnahmen werden laut Schöneboom zeitnah beschlussreif gemacht. Schnelligkeit ist vor allem beim Fußballfeld wichtig, weil es hierfür gute Chancen auf einen Zuschuss im Rahmen der vom Bund ausgelobten „Sportmilliarde“ (siehe Info) gibt. „Um die Antragsfrist zu wahren, müssen wir bis Mitte Januar Klarheit haben“, so Schöneboom.

Was kostet das Ganze?

Der Bürgermeister rechnet für den Neubau beziehungsweise die Sanierung der beiden Plätze mit Gesamtkosten von rund 2,1 Millionen Euro, wobei der Löwenanteil auf die Verlegung des Hockeyplatzes entfalle – die Prognose liegt hier bei bis zu 1,7 Millionen Euro. Und die muss die Stadt alleine stemmen, denn: Aussicht auf Förderung gibt es lediglich für den neuen Belag des Fußballplatzes, der mit 450 000 Euro zu Buche schlagen dürfte. Knapp die Hälfte könnte der Bund beisteuern.

Wie sind die Chancen für ein neues Clubheim für TC und HC Lahr?

Auch das war Thema des Treffens. Jedoch, so Schöneboom, „werden Details in weiteren Gesprächen zu erörtern sein“. Die beiden Vereine stünden einer Ertüchtigung des bestehenden Tennisheims skeptisch gegenüber, hätten sich aber offen gezeigt, für einen möglichen Neubau die Bauherrenschaft zu übernehmen. Das hätte laut dem Ersten Beigeordneten den Vorteil, „schneller und zielgerichteter handeln zu können“ – vor allem in finanzieller Hinsicht: Neben Unterstützung der Stadt winkten den Clubs für ihr Vorhaben Förder- und Sponsorengelder. Nun gelte es zunächst die Dimensionen zu klären, so Schöneboom: Braucht es ein „ausgewachsenes“ Vereinsheim oder reicht ein einfacheres Funktionsgebäude?

Wie stehen die Chancen auf einen dritten Fußballplatz?

Die Losung des SC Lahr lautet: „Ein Verein, eine Heimat.“ Lieber heute als morgen würden die vor allem im Jugendbereich mitgliederstarken Kicker ihre Zelte am zweiten Spielort auf der Klostermatte abbrechen und ganz auf die Dammenmühle ziehen. Dies wäre möglich, wenn das bisherige Hockeyfeld nach dessen Verlegung zum dann dritten Fußballplatz umgebaut würde. Auch wenn Schöneboom diesen Wunsch „mittel- und langfristig nachvollziehen kann“, kurzfristig sieht er dafür kaum Chancen: „Zwei Kunstrasenplätze hat kein Verein in der Region, das wäre ein Luxus, den wir unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht darstellen können.“

Wie bewerten HC und TC das Treffen?

Auf „konstruktive Gespräche“ verweist Bernd Frischauf, Vorsitzender des TC Lahr. Es habe Einigkeit geherrscht, dass Maßnahmen wie ein neues Spielfeld für den HC notwendig seien. Bernd Dahlinger, Chef des HC Lahr, freut sich im Gespräch mit der LZ zudem, dass am Treffen nicht nur Guido Schöneboom, sondern auch OB Markus Ibert und Bürgermeister Tilman Petters teilgenommen haben. Der Austausch sei vielversprechend gewesen, die gesammelten Ideen gelte es auszuarbeiten. Klar sei auch, dass weder die Vereine, noch Bürgermeister Schöneboom sich ein weiteres Fiasko leisten könnten. Über das neue Spielfeld für seinen Verein freut sich Dahlinger. Doch vor dem Hintergrund der anstehenden Fusion von HC und TC betont er, dass es einen Raum brauche, um diese Verbindung mit Leben zu füllen. Das bestehende Tennisheim wäre für den neuen Verein deutlich zu klein. Sollte eine neue Heimat unter Bauherrenschaft der Vereine entstehen, werde man finanziell einen Teil beitragen, so Dahlinger. „Wir dürfen uns aber nicht übernehmen“, gibt er zu bedenken. Das sieht Frischauf ähnlich: Die Kosten dürften für die Vereine nicht ins Uferlose gehen. Laut Dahlinger braucht es eine enge Abstimmung mit der Stadt und potenziellen Sponsoren, um allen Seiten gerecht zu werden.

Was sagt der SC Lahr?

Jugendleiter Stefan Wölfle zieht ein positives erstes Fazit. Er zeigt sich sehr erfreut darüber, dass die Stadt den bestehenden Kunstrasenplatz sanieren will. „Das ist Priorität Nummer Eins. Es gibt dringenden Handlungsbedarf.“ Die gute Laune gedämpft habe jedoch die Nachricht, dass laut dem ersten Entwurf aus dem zweiten Kunstrasenplatz nichts werden wird. Für die Umwandlung des Hockeyplatzes zu einem Fußballfeld plant die Stadt, so Wölfle, aktuell mit einem Naturrasen. „Das wäre das Schlechteste, was man machen könnte“, findet er deutliche Worte. Aufgrund der Frequenz, in der auf dem Platz trainiert werden soll, wäre dieser „in kürzester Zeit kaputt“. Ein Kunstrasen wäre deutlich langlebiger und nach Wölfles Verständnis auch nicht viel teurer. Der Jugendleiter hofft, bei der Verwaltung und den Stadträten noch auf Verständnis zu stoßen und betont: „Es ist kein Luxus, den wir wollen.“ Am Ende überwiegt dennoch Zufriedenheit: „Wir sind froh, im ersten Schritt dabei zu sein. Es war ein sehr wichtiges Gespräch.“

Die „Sportmilliarde“

Die „Sportmilliarde“ des Bundes ist ein Förderprogramm, das bis 2029 bis zu einer Milliarde Euro zur Sanierung und Modernisierung kommunaler Sportstätten bereitstellt. Ziel ist es, marode Infrastrukturen wie Turnhallen und Schwimmbäder zu verbessern und so den Breitensport zu stärken. Förderanträge können ab November bis zum 15. Januar gestellt werden, die Mindestförderhöhe beträgt 250 000 Euro, maximal sind acht Millionen Euro pro Projekt möglich.