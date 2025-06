Pläne für den Fernverkehr: Bahn will Sitzplatzangebot erhöhen - Dementi zu Abbau

1 Ein Intercity Express ICE 4 - das jüngste Modell der Fernverkehrsflotte. Ältere, störungsanfällige Züge sollen hingegen ausgemustert werden. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa Die Deutsche Bahn baut ihre Fernverkehrsflotte um. Dabei werden ältere Züge ausgemustert. Gehen dabei unter dem Strich Sitzplätze für die Kunden verloren?







Berlin - Die Deutsche Bahn will ihr Sitzplatzangebot im Fernverkehr in den nächsten Jahren erhöhen, in welchem Umfang, lässt sie vorerst offen. Ziel sei es, "die Flotte zu verjüngen und zu modernisieren, um den Betrieb zu stabilisieren", teilte die Bahn mit. Der bundeseigene Verkehrskonzern reagierte damit am Donnerstagabend auf einen Beitrag des Magazins "Spiegel", in dem von Überlegungen die Rede ist, 21.000 Sitzplätze im Fernverkehr zu streichen.