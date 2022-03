2 So sehen die EJL-Pläne für den Bereich der ehemaligen Volma aus. Die rötlichen Gebäude sind die geplanten Neubauten, blau sind die Bestandsgebäude Parkhaus, Bauamt und AOK. Der gelb markierte Obertorplatz zeigt, dass die Wege in die Stadt von hier aus kurz sind. Quelle: Unbekannt

Wenn es wirklich Realität wird, wird dieses Bauprojekt die Oberstadt verändern. Die ehemalige Volmafabrik an der Neustraße, heute Citypark, soll abgerissen werden, dafür übereinandergeschichtet Tiefgaragen, Wohngebäude und Flächen unter anderem für einen Supermarkt entstehen. Betonung liegt aber auf "Wenn".















Link kopiert

Hechingen - Der Citiypark gehört der EJL. Was Anlass für Skepsis sein könnte. Siehe Situation am Obertorplatz und Platz neben dem Rathaus.

Aber man muss ja auch kein Pessimist sein. EJL-Geschäftsführer Andreas Ermantraut war am Mittwoch in der Bauausschusssitzung, um mit Architekt Matthias Schuster vom Büro "Lehen drei" die "städtebauliche Baumassenstudie" für das "Quartier Neustraße" vorzustellen. "Drei, fünf oder sieben Jahre" beschrieb er den Zeitplan, in dem hier Ergebnisse zu sehen sein könnten. Und am Ende wären das dann 90 Wohneinheiten, ein Supermarkt, Platz für weitere Geschäfte, ein hübscher kleiner Platz, und alles über Aufzüge barrierefrei verbunden bis hoch zum Eingang des Neustraßen-Parkhauses.

Fragt sich, wie das alles an diesen Platz passt. Die Baumassenstudie ist ein grober Plan, der die Dimensionen des künftigen Projekts beschreibt. Bevor gebaut werden kann, muss noch mit der Stadt ein Bebauungsplan gemacht werden. Dauert mindestens ein Jahr. Und damit das Projekt nicht auf halbem Weg an die Wand fährt, ist der Gemeinderat von Anfang an mit im Bord. Deshalb auch die Präsentation am Mittwoch im Bauausschuss. Erster Eindruck: Das Konzept scheint zu gefallen. Den bisher geschlossenen Gebäudeblock würden einzelne Gebäudereihe ersetzen, zwischen denen Raum für den Durchblick bleibt. Insgesamt wirkt alles eher weniger wuchtig als der bisherige Gebäudebestand.

Das gesamte Altgebäude würde – aufgeteilt auf drei Bauabschnitte – abgerissen, dann würden auf das Gelände erst einmal zwei Etagen Tiefgaragen-Ebenen gebaut, die auch Lager für die Geschäfte wären. Die Zuliefer- Zufahrt von der unteren Neustraße her würde etwas oberhalb der Einmündung vom Münzparkdeck liegen. Weiter oben Zufahrten zur Auto-Tiefgarage.

Supermarkt, Drogerie und Fitnessstudio?

Auf diese beiden Decks käme dann die Ladenetage, die ebenerdig auf einen Platz hinausgehen würde, der praktisch unterhalb des Neustraßen-Parkhauses liegt. Schön geöffnet Richtung Schlossberg. Vielleicht gibt es sogar eine Art Balkon zum Flanieren. 1700 Quadratmeter für einen Supermarkt, dazu 700 Quadratmeter für einen Drogeriemarkt, noch mal 940 Quadratmeter für ein Fitnessstudio. Zum aktuelle Stand der Planung sind das allerdings Visionen.

Richtig spannend ist dann das, was für eine Wohnbebauung über dieser Fläche entsteht. Im Prinzip sind dies vier terrassenförmig zum Schloßberg hin abfallende Gebäuderiegel, ein etwas kleineres Gebäude an der Spitze zur Volma-Kehre, ein Gebäude unterhalb des Neustraßen-Parkhauses. Zwischen diesen Gebäuden ist dann noch viel Platz für einen so genannten Quartierplatz.

Im Bauausschuss wurde der Grobplan von mehreren Räten gelobt. Grundsatzkritik gab es gar nicht. Hauptsorge schien der Zeitplan zu sein, der sich bei EJL-Projekten ja schon mehrfach als dehnbar erwiesen hat. Diesmal soll es anders kommen. "Wir würden gern möglichst schnell starten", so Andreas Ermantraut. Die Frage sei eher, wie schnell sich mit der Stadt die planungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen lassen. Städtebaulicher Vertrag, Bebauungsplan, auch Beobachtungszeiten sind zu erfüllen, falls hier schützenswerte Arten leben. Frühestens nächstes Jahr könne man beim ersten Abschnitt mit dem Bau beginnen. Zwei Jahre Bauzeit dafür. Und noch mal zwei Jahre, bis dann alles steht. Das wäre so die optimistische Version.