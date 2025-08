1 Das Haus Hohenbaden – hier ist das Anwesen rechts im Bild zu sehen – wechselt den Besitzer. Seitens des neuen Eigentümers werden nun Details bekanntgegeben. Foto: Luisenklinik (GVG AG) Jetzt erläutert die Luisenklinik Bad Dürrheim, was sie mit dem Haus Hohenbaden vorhat. Das Angebot für Patientinnen und Patienten soll demnach gezielt ausgebaut werden.







Link kopiert



Einen Tag nach dem Beschluss der Gläubigerversammlung in dem Insolvenzverfahren am Amtsgericht Villingen-Schwenningen ist nun in einer Pressemitteilung von einem „Meilenstein für medizinische Versorgung und Stadtentwicklung“ die Rede, der mit dem Verkauf des Hauses Hohenbaden in Bad Dürrheim einhergehen soll.