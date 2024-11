Pläne des Europa-Parks: Das„Kinderhaus Kleine Helden“ soll 2025 gebaut werden

Der Freizeitpark nimmt sein 50-jähriges Bestehen zum Anlass, Kinder mit überstandener Krebserkrankung und ihre Familien zu unterstützen. Sie sollen in dem neuen Gebäude künftig unbeschwerte Tage verbringen können. Mit an Bord ist auch die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ und der Sänger DJ Bobo.

Als zentrales Wohltätigkeitsprojekt für das Jubiläum „50 Jahre Europa-Park“ im kommenden Jahr soll ein eigenes „Europa-Park Kinderhaus Kleine Helden“ gebaut werden. Fertigstellung ist für das Frühjahr 2026 geplant, heißt es in einer Pressemitteilung des Europa-Parks. Die Zielgruppe sind Familien mit krebserkrankten Kindern, die geheilt sind. Gebaut wird das Kinderhaus in enger Zusammenarbeit mit der „Stiftung RTL - Wir helfen Kindern“.

Auch der Förderverein Santa Isabel ist beteiligt.Das Kinderhaus mit fünf großen Apartments für je eine vierköpfige Familie entsteht neben dem neuen geplanten Gebäude- und Gästehauskomplex an der Straße im „Camp-Resort“.

Lesen Sie auch

Europa-Park Inhaber Roland Mack begründet in der Mitteilung die Entscheidung: „Wir haben uns für das Jubiläumsjahr „50 Jahre Europa-Park“ entschlossen, neben den vielen großen Sozialaktionen, eine feste Einrichtung für Familien mit einer schweren Belastung zu schaffen. Zielgruppe sind krebserkrankte Kinder, die nach ihrer schweren Erkrankung wieder langsam ins normale Leben zurückkehren. Der Aufenthalt bei uns im Europa-Park und in der Wasserwelt Rulantica mit ihren Familien für eine Woche soll ihnen Lebensfreude zurückgeben und helfen, in die Normalität zurückzufinden. Gerade der Zusammenhalt in der Familie nach der schweren Belastung durch die Krebserkrankung ist von großer Bedeutung. Nicht nur das kranke Kind selbst, sondern auch seine Geschwister und Eltern haben eine große Belastung hinter sich. Unser Ziel: Weitere Unterstützung der Heilung durch Lebensfreude.“

Auch Ausflüge in die Region sind möglich

Für die Kinder und ihre Familie werde der Besuch komplett kostenfrei sein. Der Aufenthalt einer Familie dauere jeweils fünf Tage. Die Familien werden überwiegend im Europa-Park und in „Rulantica“ sein. Aber auch Ausflüge in das Naturschutzgebiet Taubergießen oder nach Freiburg oder Straßburg seien möglich, kündigt der Freizeitpark an. Die Patenschaft für das Projekt übernimmt der Schweizer Sänger DJ Bobo.

Pensionierte Mitarbeiter des Europa-Park werden die Familien im Ehrenamt betreuen. Sie sollen eine Schulung und Einführung in die Art der Krankheiten, wie die Kinder darauf reagieren und was bei der Betreuung zu beachten ist durchlaufen.

Fachlich begleitet werden soll das Kinderhaus von der Syltklinik, einer modernen kinderonkologischen Fachklinik für familienorientierte Rehabilitation in Wennigenstedt auf Sylt. Unterstützung kommt auch von der Deutschen Kinderkrebsstiftung in Bonn.

Die Umsetzung des neuen Kinderhauses erfolgt in enger Kooperation und mit Unterstützung der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern“. Das große Ziel laut der Pressemitteilung: Nachhaltige Hilfe für hunderttausende Kinder.

Seit 1996 unterstütze die RTL-Stiftung mit mehr als 287 Millionen Euro tausende ausgewählte Kinderhilfsprojekte in Deutschland und der ganzen Welt. Beim großen RTL-Spendenmarathon mit Wolfram Kons am 21. und 22. November soll das neue Kinderhaus als eines der ausgewählten Hilfsprojekte vorgestellt werden, informiert der Europa-Park.

Musiker lobt die Pläne

„Gemeinsam mit dem Europa-Park in Rust, DJ Bobo und der Familie Mack können wir ganz viel bewirken. In dem ,Kinderhaus Kleine Helden’ bekommen Familien mit schwerstkranken Kindern neue Lebensfreude, die zum Heilungsprozess dieser Kinder entscheidend beitragen wird. Die Stiftung RTL Wir helfen Kindern plant mit dem Europa-Park eine langfristige Zusammenarbeit. Das wird eine fantastische Allianz der Hilfe“, wird Wolfram Kons, Vorstand der RTL-Stiftung, zitiert.

Der Musikstar DJ Bobo erklärte: „Es ist mir ein persönliches Anliegen, Familien und Kindern zu helfen, die schwere Zeiten hinter sich haben und nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Dieses Kinderhaus ist eine geniale Idee, die ich gerne unterstütze.“