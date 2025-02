Pendler und Fahrgäste aufgepasst Zollernalb-Züge enden bis 2034 in Tübingen

Stuttgart 21 soll, Stand jetzt, Ende 2026 in Betrieb gehen. Züge aus dem Zollernalbkreis werden dann generell in Tübingen enden; um einen Umstieg Richtung Stuttgart kommen Fahrgäste nicht herum. Was sich ändert, wie es weitergeht.