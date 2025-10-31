Pläne der Verwaltung: Alpirsbacher Rathaus soll umziehen

Die Stadt Alpirsbach muss ihr Rathaus sanieren. Die Verwaltung beabsichtigt, in die ehemaligen Verwaltungsgebäude auf dem Hetal-Areal umzuziehen.
Den Erwerb des Hetal-Areals mit den beiden ehemaligen Verwaltungsgebäuden bezeichnete Stadtbaumeister Rudolf Müller in der jüngsten Sitzung des Alpirsbacher Gemeinderats als wahren Glücksfall. Denn das Rathaus sei sanierungsbedürftig und in absehbarer Zeit müsse auch noch die Heizung erneuert werden. Eine Wärmedämmung an dem Fachwerkhaus anzubringen sei schwierig und die nicht vorhandene Barrierefreiheit ein großes Problem. Auch sei es kaum möglich, einen Aufzug einzubauen.