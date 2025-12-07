Die Südwest-CDU fordert Konsequenzen für Lehrer mit „dauerhaft mangelnder Leistungsbereitschaft“. Die SPD hält davon nichts.
Die SPD hat die Inhalte im CDU-Wahlprogramm zur Leistungsbereitschaft von Lehrern scharf kritisiert. „Anstatt dass Manuel Hagel am Nikolaustag den ,Knecht Ruprecht’ gibt, sollte er endlich die Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte an unseren Schulen verbessern“, sagte der bildungspolitische Sprecher und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion, Stefan Fulst-Blei, zum CDU-Wahlprogramm.