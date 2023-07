„Tempo 30 alleine reicht nicht.“ Mit diesen Worten hatte der Lahrer OB Markus Ibert am Mittwoch erklärt, dass die Stadt beim Regierungspräsidium erneut um ein Lkw-Nachtfahrverbot auf den Ortsdurchfahrten Kuhbach und Reichenbach beantragen wird – neben der Anordnung von Tempo 30.

Gegen ein solches Verbot meldete die Gemeinde Friesenheim am Donnerstag per Pressemitteilung „massive Einwände“ an. Denn die Folge wäre ein „erhöhtes Lkw-Aufkommen auf der B3 durch Friesenheim“, heißt es in der Pressemitteilung.

Laut Regierungspräsidium sei eine „Sperrung einer Bundesstraße nur zulässig ist, wenn ein Nachweis vorliegt, dass dies nicht zu einem Verdrängungsverkehr führt“. Aus Sicht der Gemeinde dürften die Anwohner der B 3 nicht gegenüber den B 415-Anwohnern benachteiligt werden.

Es sei nun der Zeitpunkt gekommen, ein Lkw-Durchfahrtsverbot auf allen klassifizierten Straßen zu prüfen und zu beantragen, heißt es in der Mitteilung.