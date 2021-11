1 Der Joint könnte bald legal sein – sicher ist das aber noch nicht. Foto: imago/Westend61

Berlin - Vor einem Monat schien die Sache schon fast klar: Die Ampelparteien sondierten, und beim Thema Cannabis-Legalisierung schienen sie sich weitgehend einig zu sein. Die eine Seite jubelte schon über die bevorstehende Freigabe, die andere Seite warnte davor, „den Joint schönzureden“, wie etwa die Polizeigewerkschaft. Fest steht in dieser Sache allerdings noch nichts. Der Koalitionsvertrag wird nämlich erst kommende Woche vorgestellt. Aber es gibt einige Anzeichen für eine Legalisierung.

FDP und Grüne für Legalisierung, SPD wägt ab

Die FDP und die Grünen haben den kontrollierten Verkauf von Cannabis in ihren Wahlprogrammen stehen. Das Schlagwort Legalisierung findet man auch dort nicht, aber bei der FDP heißt es etwa: „Wir setzen uns dafür ein, den Besitz und Konsum für volljährige Personen zu erlauben.“ Das bedeutet wohl genau das: eine Legalisierung.

Der Wahlsieger SPD hat sich in der Hinsicht weniger klar positioniert. Die Partei sprach sich im Wahlprogramm für eine „regulierte Abgabe“ an Erwachsene aus, allerdings zuerst nur in Modellprojekten, die von Präventions- und Beratungsangeboten begleitet werden. Es gab aus der Partei des designierten Kanzlers Olaf Scholz aber auch Stimmen für eine Legalisierung. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte etwa, dass er jahrelang eine Legalisierung abgelehnt habe, aber mittlerweile zu einem anderen Schluss komme.

Was will Scholz andeuten?

Scholz selbst sendete bisher unterschiedliche Signale. Er sagte in einem Interview im September, Kiffen sei „keine gesunde Sache“. In einer Bundespressekonferenz antwortete Scholz vergangene Woche auf die Frage, welche Erträge man sich von einer Cannabis-Steuer erwarte, dass es dazu keine Zahlen gebe, weil es bisher keine legale Abgabe gegeben hätte. Diese Worte – „bisher nicht legal“ -, und dass er überhaupt auf diese Frage antwortete, wertete etwa der Journalist Tilo Jung als indirekte Bestätigung, dass Cannabis unter der kommenden Regierung legalisiert wird.

Die zentralen Argumente der Parteien für eine vollständige oder teilweise Legalisierung sind, dass das bisherige Verbot den Konsum von Cannabis nicht gesenkt habe und zu weiteren Probleme führe. Dazu wird etwa genannt, dass viele Menschen kriminalisiert und viele Polizeiressourcen gebunden würden. Bedeutend sind in den Programmen auch die Stichworte „kontrollierte Abgabe“. Marihuana vom Schwarzmarkt ist häufig mit synthetischen Cannabinoiden gestreckt, anderen Drogen oder auch Sand oder Haarspray gestreckt. In der Regel sind diese eine Gefahr für die Gesundheit. Alle drei Parteien sprachen in ihren Programmen außerdem davon, dass sie die Präventionsangebote ausweiten wollten.

Legales Cannabis könnte Staat Milliarden bringen

Finanziell erhofft man sich von einer Legalisierung ein Plus für den Staatshaushalt. Die FDP sprach im Wahlprogramm von einer Milliarde Euro zusätzlicher Einnahmen durch eine Cannabissteuer. Ein ganzes Stück höher schätzen Forscher der Uni Düsseldorf dieses Potenzial ein: Sie errechneten in einer Studie 1,8 Milliarden Euro Einnahmen durch eine Cannabissteuer. Durch weitere zusätzliche Steuereinnahmen – etwa Umsatzsteuer in verkaufenden Läden – und Einsparungen bei Justiz und Polizei kommen die Forscher auf 4,7 Milliarden Euro, die eine Legalisierung dem Staat bringen würde. Trotzdem: Wie die Ampel-Koalition mit dem Thema weiter verfährt, wissen wir frühestens kommende Woche, wenn der Koalitionsvertrag vorgelegt wird.