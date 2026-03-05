Plädoyer für Doppelstockzüge: SPD-Vorschlag für S Bahn-Halt am Kreisklinikum

Trotz schwieriger werdender Haushaltslage hält es der SPD-Fraktionsvorsitzende Günter Schlecht für notwendig, die Verkehrsinfrastruktur und das ÖPNV-Angebot in Lörrach zu verbessern.
Ein gutes und leistungsfähiges Nahverkehrskonzept auf der Schiene und beim Busangebot hält die SPD-Stadtratsfraktion Lörrach für die Stadt- und Ortsteilentwicklung wie für die Lebensqualität einer älter werdenden Gesellschaft für sehr wichtig. Insbesondere was die Anbindung des ÖPNV und dir Bahnhaltepunkt am Klinikum betrifft.