Plädoyer für Doppelstockzüge: SPD-Vorschlag für S Bahn-Halt am Kreisklinikum

Ein gutes und leistungsfähiges Nahverkehrskonzept auf der Schiene und beim Busangebot hält die SPD-Stadtratsfraktion Lörrach für die Stadt- und Ortsteilentwicklung wie für die Lebensqualität einer älter werdenden Gesellschaft für sehr wichtig. Insbesondere was die Anbindung des ÖPNV und dir Bahnhaltepunkt am Klinikum betrifft.

Bei Halte- und Wendezeiten der S-Bahn kürzen Trotz schwieriger werdender Lage der zukünftigen Lörracher Haushalte hält es der SPD-Fraktionsvorsitzende Günter Schlecht für notwendig, die Verkehrsinfrastruktur und das Angebot in Lörrach zu erhalten und zu verbessern.

Die SPD fordert deshalb ähnlich wie in einer erfolgreichen politischen Initiative im letzten Jahr des „Großen Rates Basel Stadt“ bei den Halte- und Wendezeiten der S-Bahn in Basel, Lörrach, Steinen, Schopfheim und Zell zu kürzen und damit einen fahrplantechnischen Halt am Klinikum hinzubekommen. Ein Bahnsteig könnte bereits jetzt schon zeitnah an der eingleisigen Wiesentalstrecke beim „Entenbad“ gebaut werden, so die SPD in einer Mitteilung.

„Wir haben es hier mit einer öffentlichen Aufgabe und einer gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zu tun“, erklärte die SPD. Hier müssten alle Beteiligten auf der Deutschen Seite an einem Strang und in eine Richtung ziehen, so Schlecht.

Schlecht sieht Antrag der Freien Wähler skeptisch

Der Antrag der Freien Wähler bereits bestehende Haltepunkte in Lörrach stündlich auszulassen, um das Dreilandklinikum stündlich anzufahren, hält die SPD nicht zielführend und wird abgelehnt. „Das ist keine Bedienqualität sondern verschlechtert die verkehrliche und fahrplantechnische Situation und bringt den Taktfahrplan im Wiesental durcheinander“, so Schlecht.

Der Busverkehr ist für die Sozialdemokraten neben der Regio-S-Bahn ein wichtiger Mobilitätsaspekt für die Bevölkerung in Bezug auf die Innenerschließung der Stadt, des Klinikums sowie der Stadt- und Ortsteile. Bei der Anbindung der Buslinie 6 vom Busbahnhof Brombach über Hauingen ans Klinikum sehen SPD-Ortschaftsrätin Annette Bachmann-Ade und Thomas Böhringer an der Rathauskreuzung Abbiegeprobleme vorprogrammiert, so die SPD-Mitteilung.

SPD für Regio-S-Bahn mit Doppelstockzügen

Auch sollte für Schlecht die Busfahrt und Linienführung vom Klinikum zurück über die Entenbad-Querspange mit Ampelschaltung über die Schopfheimerstraße in Brombach in einem Ringverkehr erfolgen.

Eine drängende Frage ist für die SPD auch die Kapazitätsgrenzen der Regio-S-Bahn im Berufs- und Schülerverkehr. Die Doppeleinheiten reichten oft nicht mehr aus und die Länge der Bahnsteige sei auch begrenzt. Bei einer erneuten Betreiberausschreibung der Wiesentalbahnstrecke sollte auch der Einsatz von Doppelstockzügen gefordert werden. Aus Sicherheitsgründen sei auch die personelle Besetzung mit Zugbegleitern zu verstärken.