Pkw kollidiert mit Lkw: Sperrung nach Unfall auf der B28 bei Appenweier

1 Die Polizei leitet den Verkehr zwischen der Unfallstelle und dem Knoten B28/B3 über Appenweier um. Foto: Ehrlich/dpa Nach einem Unfall auf der B28 bei Appenweier kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen. Eine Autofahrerin wurde bei der Kollision mit einem Lastwagen verletzt.







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Nach einem Unfall auf der B 28 im Bereich der Einmündung der Sander Straße/Pendlerparkplatz kommt es auf der Bundesstraße rund um die Unfallstelle aktuell zu Behinderungen, heißt es in einer Meldung der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 15.05 Uhr eine Pkw-Fahrerin aus noch unbekannter Ursache auf der Fahrt in Richtung Oberkirch in den Gegenverkehr geraten und mit einem dort entgegenkommenden Lkw kollidiert, so die Polizei weiter. Hierbei trug die Frau Verletzungen noch unbekannter Schwere davon. Derzeit befinden sich Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei an der Unfallstelle im Einsatz. Daher wird der Verkehr zwischen der Unfallstelle und dem Knoten B28/B3 über Appenweier/Sander Straße örtlich umgeleitet.