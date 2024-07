“Pizza to go“ in Schwenningen: In vier Minuten ist sie fertig – Pizza aus dem Automat? Wie geht denn das?

“Pizza to go“ in Schwenningen

1 24 Stunden am Tag bekommt man hier seine Pizza – der Pizzaautomat in der Schramberger Straße steht hier seit dem 8. Juni. Foto: Marina Schölzel

Jeder hat in seinem Leben bereits einen Snack-, oder Getränkeautomat benutzt. Doch ein Pizzaautomat ist ungewöhnlich. In der Schramberger Straße in Schwenningen steht jetzt aber genau so einer. Die Studenten freut’s, die Anwohner wundert’s – doch wer steckt hinter der Idee? Und vor allem: Wie schmeckt sie, diese Pizza aus dem Automat?









Gespannt stehen Damian und sein Kumpel Klaus vor dem Automaten. Beide sind Studenten an der DHBW und haben gerade ihre Prüfungen geschafft. Jetzt haben sie aber erstmal Hunger – wie gut, dass es seit dem 8. Juni ihn an der Außenstelle der DHBW in der Schramberger Straße gibt: Den Pizzaautomat.