Pistensperrung am EuroAirport Basel: Hauptpiste am EuroAirport muss saniert werden

Die Haupt-Start- und Landebahn am Basler EuroAirport ist in die Jahre gekommen. Im Frühjahr stehen Bauarbeiten an. Welche Folgen die Sanierung für Flugreisende hat.
Tag für Tag starten und landen zahlreiche Flugzeuge auf der Hauptpiste des EuroAirports (EAP) vor den Toren Basels. Nach jahrzehntelangem Flugbetrieb muss der EAP bald seine Hauptpiste sanieren. Die Bauarbeiten sind für das Frühjahr 2026 vorgesehen und erfordern sicherheitsbedingt eine vollständige Schließung der Start- und Landebahn von Mitte April bis Ende Mai. Dann wird der Beton abgetragen und ersetzt. Die Hauptpiste ist eine Schlüsselinfrastruktur des Flughafens und unterliegt einem mehrjährigen Wartungsprogramm, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, wie es seitens der Flughafen-Verantwortlichen heißt.