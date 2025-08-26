Pistensperrung am EuroAirport Basel: Hauptpiste am EuroAirport muss saniert werden

Die Haupt-Start- und Landebahn am Basler EuroAirport ist in die Jahre gekommen. Im Frühjahr stehen Bauarbeiten an. Welche Folgen die Sanierung für Flugreisende hat.

Tag für Tag starten und landen zahlreiche Flugzeuge auf der Hauptpiste des EuroAirports (EAP) vor den Toren Basels. Nach jahrzehntelangem Flugbetrieb muss der EAP bald seine Hauptpiste sanieren. Die Bauarbeiten sind für das Frühjahr 2026 vorgesehen und erfordern sicherheitsbedingt eine vollständige Schließung der Start- und Landebahn von Mitte April bis Ende Mai. Dann wird der Beton abgetragen und ersetzt. Die Hauptpiste ist eine Schlüsselinfrastruktur des Flughafens und unterliegt einem mehrjährigen Wartungsprogramm, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, wie es seitens der Flughafen-Verantwortlichen heißt.

Folgen für den Flugbetrieb Doch was bedeutet das für den Flugbetrieb und die Reisenden? „In dieser Zeit werden wir deutlich weniger Flugbewegungen haben“, erklärte EAP-Direktor Tobias Markert jüngst gegenüber dem SRF-Regionaljournal. Normalerweise laufen 97 Prozent des Verkehrs über die rund vier Kilometer lange Hauptpiste, auf der Flugzeuge jeden Typs bei allen Wetterbedingungen starten und landen können. Markert rechnet mit bis zu einer Million weniger Reisender am EAP im nächsten Jahr. Die Sanierung sei aber jetzt nötig. Vorgesehen sind Arbeiten auf einer Länge von anderthalb Kilometern. Weiter steht die Sanierung des Taxiways Bravo auf einer Länge von 2100 Metern an.

Markert spricht von einer langfristigen Investition. Nach Abschluss der Arbeiten soll die komplette Piste für die nächsten 30 bis 35 Jahre in Ordnung sein, so der Flughafen-Chef weiter. Seit dem ursprünglichen Bau der Hauptpiste im Jahr 1953 wurden in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene Bauarbeiten durchgeführt: 1978 wurde die Start- und Landebahn nach Norden verlängert, 1991 wurde der südliche Abschnitt der Piste erneuert, und 2011 wurde der nördliche Abschnitt saniert.

Kein Instrumentenlandesystem an Sekundärpiste

Der binationale Flughafen verfügt insgesamt über zwei Start- und Landebahnen: Die Sekundärpiste ist 1715 Meter lang und somit nur für kleinere Flugzeuge geeignet. Überdies ist sie weniger gut ausgerüstet. Es fehlt ein Instrumentenlandesystem, weshalb Piloten auf Sicht fliegen müssen. Und: Je nach Wetter und Wind sind weder Starts noch Landungen möglich. Das macht es für die Fluggesellschaften am EAP nicht einfach, die Zeit der Sanierung gut zu überbrücken.

EasyJet muss sein Flugangebot am EuroAirport für die Dauer der Sanierungsarbeiten an der Hauptpiste ausdünnen. Foto: Michael Werndorff

Daher hat Platzhirsch Easyjet bereits angekündigt, während der Bauarbeiten weniger Flüge abzuwickeln beziehungsweise nach Straßburg auszuweichen. Das Normalprogramm aufrechtzuerhalten, sei nicht möglich, sagte Jean-Marc Thévenaz, Executive Director von Easyjet Switzerland, Mitte Juni anlässlich der 20-jährigen Präsenz der Fluglinie am EAP. „Wir werden aber auf der kurzen Piste operieren. Alle Destinationen bis zu zweieinhalb Stunden Flugzeit könnten wir anbieten.“ Die Ost-West-Piste erlaube etwa die halbe Kapazität. Das heißt, dass Easyjet etwa die Hälfte der Flotte einsetzen könnte.

Piste bleibt für 35 Tage gesperrt

Sorge, dass Fluggesellschaften nach einem Ausweichen nach Straßburg nicht mehr nach Basel zurückkehren, hat Markert keine. „Die Airlines, die heute nach Basel fliegen, fliegen wegen des vorhandenen Markts zu uns. Und der Markt bleibt, auch wenn unsere Hauptpiste für 35 Tage geschlossen sein wird.“ Daher zeigt er sich zuversichtlich, dass die Passagiere wieder zurückkehren und die Airlines ihre Produkte wieder anbieten werden.

An den Frachthallen des EAP werden während der Pistensanierung keine großen Frachtflieger zu sehen sein. Foto: zVg/EuroAirport

Auswirkungen wird die Sanierung auch für den Frachtbereich haben, der ein wichtiges Standbein für das Flugdrehkreuz im Dreiländereck darstellt. Denn: „Die ganz großen Frachtflugzeuge werden nicht nach Basel kommen können.“ Dann würde mehr Fracht per Lastwagen und über andere Flughäfen abgewickelt werden. Auf die kürzere Piste könnten unterdessen nur kleine Frachtflugzeuge ausweichen, erklärte Markert.

Der EAP hätte auch die Hauptpiste während eines Jahres in den Nachtstunden sanieren können. „Doch dann hätten die Arbeiten rund 350 Nächte gedauert, mit allen Unsicherheiten“, so Markert. „Wir dachten, lieber 35 Tage lang komplett sperren, dafür ist es dann erledigt.“ Derzeit läuft die Vorbereitungsphase der Baustelle samt Einrichtung der Anlagen und Zufahrtsstraße.