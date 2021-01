Pistenspaß trotz Corona Wo man im Kreis Freudenstadt Skilifte mieten kann

Wenn der Lift in Betrieb ist, sei die Nachfrage nach dem Angebot sehr groß, meint Weber: "Bis auf vereinzelte Stunden waren wir an jedem Betriebstag ausgebucht." Das Angebot laufe noch den ganzen restlichen Winter, falls es die Schneelage wieder zulässt. Auch finanziell ist man in Reinerzau zufrieden. "Die Kosten sind gedeckt, somit lohnt sich der Betrieb, und der Erhalt des Lifts ist ein weiteres Jahr gesichert", erklärt Weber. Der Lift ist nicht nur bei einheimischen Wintersportlern beliebt. Die meisten Menschen kämen hauptsächlich aus dem Kreis Freudenstadt, aber auch talabwärts aus Schenkenzell, Schiltach bis Wolfach. Dennoch wird der Liftbetrieb ohne Einschränkungen in Reinerzau vermisst. "Wir freuen uns auf euch", heißt es auf der Facebook-Seite der Vogelskopf-Skilifte an der Schwarzwaldhochstraße. Seit dem 16. Januar kann der Skilift Zuflucht privat gemietet werden. Der Preis beträgt 150 Euro pro Stunde. Eine Woche später wurde auch mit dem Skilift Vogelskopf nachgezogen. Dort kostet die Stunde 160 Euro. Doch derzeit ruht der Betrieb an beiden Liften wetterbedingt, wie auf der Webseite mitgeteilt wird.

An beiden Liften gilt ebenso die Regelung: ein Haushalt plus eine weitere Person. Leider sei dies die einzige Möglichkeit, in dieser Saison Wintersport zu treiben", heißt es auf der Facebook-Seite.

Buchung erfolgt über einen Online-Shop

Die Buchung erfolgt über einen Online-Shop. Dort kann man einen der freien Termine wählen und die Anzahl der Personen angeben. Falls die Lifte aufgrund schlechten Wetters oder einer technischen Störung nicht laufen, erhält man sein Geld zurück.

Heiko Fahrner, der die Skilifte in Unterstmatt und den Skilift Lamm in Kniebis betreibt, hat nicht vor, einen Mietbetrieb anzubieten. Um alle Corona-Auflagen einhalten zu können, müsste er den ganzen Hang einzäunen, da in Unterstmatt der Hang von allen Seiten aus begehbar sei, meint er. Das gleiche gelte auch für den Lamm-Lift.

Auch der Ruhestein-Skihang mit seinen beiden Schleppliften bleibt geschlossen. Eine stundenweise Vermietung wird nicht angeboten.