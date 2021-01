Pistenspaß trotz Corona Skiclub Weilstetten-Lochen vermietet seinen Lift

Skifahren mit einem Skilift in Betrieb - das geht in Zeiten von Corona und Lockdown doch gar nicht. Sollte man meinen. Aber es geht: Der Skiclub Weilstetten-Lochen vermietet neuerdings den Skilift Oberstocken an Einzelpersonen, Familien oder Haushalte, Kinder inklusive. Welche Einschränkungen es allerdings beim Skivergnügen gibt, erfahren Sie in unserem (SB+)Artikel.