6 Tübinger Sonderweg: Enzo Gorza vom Eiscafé San Marco darf den Cappuccino im Außenbereich servieren. Foto: Horst Haas

Tübingen ist Corona-Modellstadt und macht vor allen anderen Kommunen in Deutschland die Theater, die Kinos, die Außenbereiche der Gaststätten wieder auf. An Tag eins freuen sich Besucher über die neuen Möglichkeiten und Oberbürgermeister Boris Palmer hofft, dass die Schnelltests reichen.

Tübingen - Die Freiheit schmeckt nach Kaffee. „Wir haben unser Leben vermisst“, gibt Bettina Scharnowski zu und nippt bei sechs Grad Außentemperatur an ihrem Latte Macchiato. Die Tübingerin sitzt regengeschützt unter einem Schirm im Freien und genießt, was sonst nirgendwo in Deutschland möglich ist. Sie nutzt die wiedereröffnete Außengastronomie in Tübingen. Es ist Tag eins eines dreiwöchigen Corona-Modellprojekts, das zeigen soll, wie die Rückkehr in so etwas wie Alltag wieder gelingen kann: mit Hilfe von massenweise Schnelltests und einem städtischen Zertifikat, das einen negativen Abstrich dokumentiert.

