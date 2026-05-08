Pionier im Stellantis-Konzern: Opel holt China-Technik nach Europa

Als erste Stellantis-Marke stellt Opel ein neues Elektro-Modell auf eine chinesische Plattform. Der VW-Rivale will die technologische und kommerzielle Zusammenarbeit mit China deutlich ausbauen.
Rüsselsheim - Der nächste Opel-SUV wird kräftige chinesische Gene in sich tragen. Das Elektrofahrzeug soll in enger Kooperation mit dem chinesischen Autobauer Leapmotor entwickelt und in Europa gebaut werden, kündigte Opel-Chef Florian Huettl am Freitag an. Die eigene Entwicklungsabteilung am Stammsitz Rüsselsheim wird hingegen weiter eingedampft.