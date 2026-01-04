Pionier hat nun neue Aufgabe: Wie Michael Haselein Brazilian Jiu-Jitsu in die Ortenau brachte

Michael Haselein brachte einst das Brazilian Jiu-Jitsu nach Deutschland. Nun zieht es den 56-Jährigen weiter zum Budo-Club Offenburg.
NEURIED. Wo eine Ära endet, bieten sich zugleich Möglichkeiten, etwas Neues zu beginnen. So verhält es sich aktuell auch für Michael Haselein. Nach mehr als 31 Jahren hat der hoch dekorierte Kampfsportler, Trainer, Ausbilder, Schiedsrichter und Funktionär, der Mitte der 1990er-Jahre Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) nach Deutschland brachte, den JJJC Neuried verlassen. Eine neue Aufgabe wartet bereits auf ihn.