Pinneberg: Neunjährige nach Wohnungsbrand vermisst

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schleswig-Holstein rettet sich eine Familie schwer verletzt ins Freie. Ein Mädchen fehlt. Was bisher bekannt ist.
Ein neunjähriges Mädchen wird nach einem Wohnungsbrand in Pinneberg in Schlewsig-Holstein vermisst. Es soll sich in der Wohnung des Zweifamilienhauses in der Elmshorner Straße aufgehalten haben, in der am späten Montagabend ein Feuer ausbrach, wie der Feuerwehrverband Pinneberg mitteilte. Es müsse „aktuell davon ausgegangen werden, dass sich das Kind noch in der Brandruine befindet“, hieß es.