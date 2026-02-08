Pinke Fasent kommt an: Frauengemeinschaft Oberschopfheim füllt Pfarrsaal bis auf den letzten Platz

Die Fasent der Frauengemeinschaft Oberschopfheim war ein voller Erfolg: Es kamen so viele Besucherinnen, dass einige sogar wieder heimgeschickt werden mussten.
Außer Rand und Band präsentierten sich die Frauen zur Frauenfasent mit der Katholischen Frauengemeinschaft Oberschopfheim. Hätte es einen Kartenvorverkauf gegeben, wären die Karten sicher binnen weniger Stunden verkauft gewesen. So mussten sich die Frauen einfach nur sehr früh auf den Weg machen, um sich den Platz im Pfarrsaal zu sichern. Nicht alle Besucherinnen, die meisten in Pink gekleidet, fanden einen Platz. Einige Gruppen sind enttäuscht wieder von dannen gezogen.