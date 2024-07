Pink-Konzert in Stuttgart: Was für ein Spektakel!

18 Sängerin Pink begeisterte ihre Fans vor ausverkauftem Haus in der MHP-Arena. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Sie gibt Gas, sie will Spaß und rund 45.000 Besucherinnen und Besuchern einen verdammt guten Abend bieten. Was Pink am Freitag in der ausverkauften MHP-Arena veranstaltet, ist eine Show der Superlative. Hier sind die ersten Bilder des Abends. Eine ausführliche Konzertkritik folgt.









Wenn sie auf der Bühne steht, ist die Party nicht weit. Kein Wunder, dass US-Superstar Pink am Freitagabend in der ausverkauften MHP-Arena mit einem ihrer großen Hits einsteigt, der die Richtung der kommenden mehr als zwei Stunden vorgibt: „Get The Party Started“ heißt dieser – und der Name ist Programm für den schwülen Sommerabend ihrer „Summer Carnival“-Tour – inklusive etwas Sommerregen.