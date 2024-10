„Pink-Gorilla“-Bar in Schwenningen

1 Andreas „Leroy“ Rottmann (links) und Joachim „Töni“ Schifer betreiben das „Pink Gorilla“ im Bärenkeller in Schwenningen. Am Samstag wird der neue Club eröffnet. Foto: Jochen Schwillo

Die „Pink-Gorilla-Bar“ im Bärenkeller soll ein Treffpunkt der Schwenninger sein, die künftig Lust auf Ausgehkultur haben, sagen die beiden Betreiber Joachim „Töni“ Schifer und Andreas „Leroy“ Rottmann. Was sie genau vorhaben, haben sie unserer Redaktion berichtet.









Bis zum Ende des Jahres soll das „Pink Gorilla“ in der Alleenstraße 6, erst einmal als ein so genanntes Pop Up betrieben werden. „Dann schauen wir, wie es sich entwickelt und weitergeht“, betont „Töni“ Schifer.