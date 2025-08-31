Pilzlehrschau in Hornberg: Darum wird das Pilzesammeln immer beliebter

Die Deutschen sammeln in den Wäldern gerne Steinpilz und Co. Auch in Hornberg ist das Interesse groß, berichtet Katrin Gilbert von der Schwarzwälder Pilzlehrschau.
Die Schwarzwälder Pilzlehrschau mit Sitz in Hornberg gilt als älteste Schule für Pilzkunde in Deutschland. Regelmäßig bieten die Experten Kurse an – sowohl für Neulinge als auch für Fortgeschrittene. In den vergangenen Jahren hat die Institution einen Anstieg der Pilzinteressierten bemerkt, berichtet Pilzexpertin Katrin Gilbert im Gespräch mit unserer Redaktion.